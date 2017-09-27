قائد مليشيات الدعم السريع يعلن عن مقتل اكثر من 412 من قواته في اليمن

قال قائد قوات الدعم السريع في الجيش السوداني في حوار مع صحيفة “الجريدة” السودانية في عددها الصادر يوم الاثنين، إن 412 من القوات السودانية قتلوا بينهم 14 ضابطاً خلال المعارك في اليمن.

وأضاف حميدتي، أن قوات الجيش السوداني شاركت بفعالية وتمكنت من تحرير مناطق في اليمن، إلى جانب القوات اليمنية والسعودية والإماراتية والبحرينية في غالبية 40 جبهة قتال.

ولم يحدد الفريق حميدتي عدد جرحى ال

جيش السوداني الذين أصيبوا في معارك اليمن، إلا أنه من المتوقع أن يكونوا أضعاف أعداد القتلى.

وفي 23 يونيو/ حزيران الماضي، زار الرئيس السوداني عمر البشير، قبور عدد من الجنود السودانيين الذين قتلوا في الحرب التي تقودها السعودية على اليمن ودفنوا في مقابر البقيع بالمدينة المنورة.

وبثت وحدة الإعلام الحربي التابعة لجماعة أنصار الله “الحوثيين” في يونيو/ حزيران الماضي، مشاهد تظهر قتلى عسكريين سودانيين إلى جانبهم هويات عسكرية، ودبابات وآليات سودانية مدمرة خلال معارك في صحراء ميدي التابعة لمحافظة حجة شمال غربي اليمن على الحدود السعودية.

ولم يعلن السودان حجم قواته المشاركة في العمليات العسكرية للتحالف في اليمن، إلا أنه يتوقع أن يكونوا بالآلاف حسب ما نقل موقع التغيير السوداني الإلكتروني عن مسؤول حكومي سوداني.

وأشار “التغيير” أن أفراد قوات الدعم السريع السودانية الذين يشاركون في حرب اليمن يتقاضى الفرد فيهم على مبلغ مالي كبير مقابل كل 6 شهور يقضيها هناك.