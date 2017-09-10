حركتا العدل والمساواة وتحرير السودان تنتقدان تسليم اليوناميد مقراتها في شمال دارفور لمليشيات الدعم السريع

انتقدت حركتا تحرير السودان – قيادة مناوي، والعدل والمساواةالسودانية بشدة ،تسليم البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) مواقعا لها لقوات الدعم السريع ، وحثت المجتمع الدولي على ادانة لخطوة بوصفها “غير قانونية”.

وقالت الحركتان في بيان مشترك السبت، إن البعثة المشتركة سلمت مباني تابعة لها في قطاعات محليتي (مليط) و(المالحة) بولاية شمال دارفور، الى مليشيات الدعم السريع، “في خرق واضح لاتفاقية وضع القوات المسلحة التي وقعت بين حكومة السودان وبعثة اليوناميد”.

وسمى رئيس البعثة جيرمايا ماما بولو في يوليو الماضي 11 منطقة سيك

تمل انسحاب يوناميد منها بحلول يناير القادم، تشمل المالحة وأبو شوك وزمزم ومليط بالقطاع الشمالي لدارفور، وأم كدادة ومهاجريه بالقطاع الشرقي، والطينة وهبيلا وخور برنقا بالقطاع الغربي، وعد الفرسان وتلس بالقطاع الجنوبي”.

وفعليا جرى تسليم مواقع ليوناميد للحكومة السودانية في أم كدادة ومليط شمالي الفاشر عاصمة الولاية، فضلا عن تسليم مواقع أخرى مثل مهاجريه في شرق دارفور وعد الفرسان وتلس في غرب دارفور والمالحة على الحدود مع ليبيا.

وتأتي الخطوة ضمن قرار لمجلس الأمن الدولي في يونيو الماضي بتقليص المكون العسكري لبعثة “يوناميد” بنسبة 44% كمرحلة أولى تليها مرحلة ثانية للتخفيض اعتبارا من أول فبراير 2018.

وقال متحدثان باسم حركتي التمرد التين تقاتلا الحكومة في الإقليم، انهما يدينان تسليم تلك المواقع لمليشيات الدعم السريع، وأكدا أن الإجراء غير قانوني “على اعتبار أن الاتفاقية تنص على أن إي ممتلكات تتركها اليوناميد يجب أن تسلم الى السلطات المحلية لاستخدامها لأغراض مدنية فقط”.

وأضاف البيان “يجب الإشارة كذلك الى أن قوات الدعم السريع تستخدم هذه المرافق لممارسة أعمالها العدائية ضد المدنيين. ووصلت إلينا معلومات تفيد أنها تحتجز حاليا أكثر من 700 شخصا في المحليتين”.

ودعت الحركتان المجتمع الدولي لإدانة هذه الإجراء، كما حثتا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على مطالبة حكومة السودان بأن تأمر قوات الدعم السريع بإخلاء الممتلكات المذكورة حتى يتم استخدامها لأغراض مدنية.

ولم يتسن لـ (سودان تربيون) الحصول على تعليق فوري من البعثة المختلطة في دارفور، على تلك الاتهامات.