حركة/ جيش تحرير السودان تدين حملة الإعتقالات بحق طلاب الجبهة الشعبية المتحدة UPF

نفذت الأجهزة القمعية لنظام الإبادة الجماعية حملات إعتقالات واسعة بحق طلاب الجبهة الشعبية المتحدة UPF الفصيل الطلابي لحركة جيش تحرير السودان ، بعد المخاطبات التى قامت بها الجبهة صباح اليوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2017م بالخرطوم بحري (موقف مواصلات الحاج يوسف وموقف السوق العربي والشهداء ) في تحدى للنظام وقوانينه القمعية ، وقد وزعوا بيانات للرأي العام ، داعين جماهير الشعب السوداني إلي الخروج وإسقاط وتغيير النظام وبناء دولة المواطنة المتساوية.

طالت الإعتقالات عدد 7 رفيق من الجبهة الشعبية ال

متحدة UPF وعدد من المواطنين لم نتعرف علي هوياتهم ، فالطلاب هم :

1. عبد الناصر آدم إسحاق – جامعة أم درمان الأهلية.

2. أبوبكر موسي خميس – جامعة أم درمان الأهلية.

3. عبد المالك موسي إبراهيم – جامعة أم درمان الأهلية.

4. قمر الدين خاطر – جامعة النيلين

5. يونس محمد يونس – جامعة الزعيم الأزهري.

6. زكريا موسي أبكر – جامعة الزعيم الأزهري.

7. عبد الله شرف محمد – جامعة بحري.

بلغ إجمالي المعتقلين خلال هذا الأسبوع عدد 37 معتقلا ، 12 من عضوية الجبهة الشعبية المتحدة UPF و 25 من المواطنين السودانيين.

إننا في حركة/ جيش تحرير السودان نثمن عاليا نضالات وشجاعة الرفاق في الجبهة الشعبية المتحدة UPF وتضحياتهم الكبيرة والوقفة المشرفة لجماهير الشعب السوداني وتجاوبها مع مخاطبات الجبهة في سوق ليبيا والسوق الشعبي أم درمان وسوق الخرطوم بحري ، ونؤكد للجميع بأننا ماضون في تحدى النظام وقوانينه الجائرة وستتواصل معاركنا ضد النظام في كافة الميادين ولن ترهبنا السجون والمعتقلات ومحاكم التفتيش.

ندعو كل جماهير الشعب السوداني والقوي الراغبة في التغيير بالنزول إلي الشوارع والساحات في ثورة شعبية عارمة تقتلع النظام من جذوره وتشيعه إلي مزابل التأريخ ومحاكمة رموزه وبناء دولة المواطنة المتساوية.

وسع مجاري الدم… زيد السجن ترباس

محمد عبد الرحمن الناير

الناطق الرسمي باسم مكتب رئيس الحركة

13 سبتمبر 2017م