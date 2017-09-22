حركة العدل والمساواة تنعى الحاجة /حليمة داؤود علي..والدة المناضل محجوب عز العرب

بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل والمساواة السودانية

Justice & Equality Movement Sudan (JEM)

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نعي الحاجة /حليمة داؤود علي..والدة المناضل محجوب عز العرب

قال تعالى (وبشر الصابرين الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون) صدق الله العظيم

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تنعي حركة العدل والمساواة السودانية الحاجة /حليمة داؤود علي والدة الاسير المناضل / محجوب عز العرب/ والتي انتقلت الى جوار ربها صباح اليوم الجمعة 22/09/2017بعد صراع طويل مع المرض.

تتقدم قيادة حركة العدل والمساواة باحر التعازي للحليل محجوب

عز العربوللأسرة الكريمة داخل السودان وخارجه تسأل الله لها وافر الرحمة والمغفرة وان يسكنها الله في جناته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن الك رفيقا، وأن يلهم أبناءها واهلها جميعا الصبر وحسن العزاء، “إنا لله وإنا إليه راجعون”

جبريل آدم بلال

أمين الإعلام الناطق الرسمي

22/092017