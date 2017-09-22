حركة العدل والمساواة السودانية

Justice & Equality Movement Sudan (JEM)

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حركة العدل والمساواة تدين مجزرة معسكر كلمة للنازحين وتطلق نداء عاجلا لاسعاف الجرجى

مواصلة لاستهداق المدنيين العزل وامعانا في سياسة تفريغ المعسكرات, هاجمت قوات كبيرة من الجيش السوداني ومليشيات المؤتمر الوطني معسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دافور في محاولة يائسة لاجبار النازجين على استقبال الرئيس عمر البشير المطلوب للجنائية والذي رفض النازحون استقباله وسيروا مظاهرات منددة بزيارته لدارفور والمعسكر ,باعتباره هو السبب في حرق قراهم وتهجيرهم من مناطقهم . ونتج عن ذلك الهجوم استشهاد خمسة اشخاص وجرح اكثر من 30 ثلاثين شخصا من النازحين الع

زل جروج بعضهم خطيرة للغاية والاجهزة الامنية والمليشيات منعت اسعافهم.

وازاء هذا الاستهداف الهمجي تدين حركة العدل والمساواة السودانية ,هذه المجزرة البشعه وتحمل حكومة ولاية جنوب دارفور والرئيس البشير شخصيا مسئولية هذه المجزر باعتباره شاهد عيان على جريمة قواته التي كانت تفتح النار والاسلحة الثقيلة في صدور النازحين , محاولة منها لفتح مسار الؤئيس وزمرة القتلة لزيارة المعسكر تضليلا للراي العام.

كما تطلق حركة العدل والمساواة السودانية نداء عاجلا للمجتمع الدولي لاغاثة نازحي معسكر كلمة واسعاف الجرجى الذين تمنع حكومة المؤتمر الوطني اسعافهم

كما تذكر قوات اليوناميد في دارفور التي يتوجب عليها توفير الحماية للمدنيين القيام بدورها وفقا للتفويض الممنوح لها دونما تردد لأي سبب كان وان تتدخل عاجلا لحماية المدنيين العزل من حكومة الإبادة الجماعية ومليشياتها، كما نناشد المنظمات الحقوقية والأطراف الدولية بضرورة وضع حد لجرائم الإبادة الجماعية المستمرة في دارفور

الرحمة والمغفرة للشهداء

وعاجل الشفاء للجرحى

جبريل ادم بلال

امين الإعلام الناطق الرسمي

22/09/2017