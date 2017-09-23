حركة العدل والمساواة السودانية تنعى المقدوم /أحمد عبدالرحمن ادم رجال

*حركة العدل والمساواة السودانية*

Justice & Equality Movement Sudan (JEM)

www.sudanjem.com

sudanjem9@gmail.com

أمانة الشوؤن الاجتماعية

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) (صدق الله العظيم)

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الآسى والحزن تنعى حركة العدل والمساواة للشعب السوداني عامة وأهل دارفور خاصة وفاة المقدوم أحمد عبدالرحمن ادم رجال مقدوم قبيلة الفور الذى وافته المنية أمس الجمعة ، الموافف ٢٢/سبتمر ٢٠١٧م .

الفقيد من المثقفين الكبار وجيل المخض

رمين الأوائل في الأدارة المدنية ، ومن رجالات الأدارة الأهلية الأكفاء ، مشهود له بالتفاني والأخلاص والحكمة ورجاحة العقل ، ولعب أدواراً متعاظمة في تضميد جراح الأقليم.

تتقدم الحركة بأحر التعازي والمواساة القلبية في هذا الفقد الجلل، داعين الله أن يتقبله بواسع الرحمة وإن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه وأهله جميل الصبر والسلوان .

بابكر حمدين

*امين امانة الشوؤن الأجتماعية*

٢٣سبتمر ٢٠١٧م