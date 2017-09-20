حركة العدل والمساواة السودانية الحاج عبدالكريم ابكر عشر فضيل

حركة العدل والمساواة السودانية
Justice & Equality Movement Sudan (JEM)
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sudanjem9@gmail.com
إحتساب
تحتسب القيادة العامة لقوات حركة العدل والمساواة السودانية عندالله تعالي المغفور له الحاج عبدالكريم ابكر عشر فضيل والد القائد عبدالله عبدالكريم ( حقوس) الذي وفته المنية صبيحة يوم الاثنين الموافق ١٨-٩-٢٠١٧م . بمدينة الجنينة ،إثر علة لم تمهله طويلاً .
له الرحمة والمغفرة وألزم
الله أسرة المناضل عبدالله حقوس الصبر والسلوان
ولا حول ولا قوة الا بالله
الفريق صديق عبدالرحمن بنقو
القائد العام لقوات حركة العدل والمساواة السودانية
١٩-٩-٢٠١٧م