برلماني يطالب باستجواب وزير الكهرباء لتلف الأجهزة

يتجه نائب برلماني لاستدعاء وزير الكهرباء على خلفية تكبد مواطني مربع (18) في حي النخيل بأم درمان خسائر ناهزت الـ(150) ألف جنيه بسبب قطوعات الكهرباء، وقال النائب مبارك دربين لـ(اليوم التالي) الأحد، إن ظاهرة القطوعات تكررت في هذا المربع بالذات ما أدى لوقوع خسائر فادحة على المواطنين، مشيرا إلى أن المواطنين فقدوا أدوات ومعدات بأكثر من (150) ألفا خلال هذا الأسبوع وقال: “لن نسكت

على هذا الأمر” منوها إلى أنه سيرفع الأمر على مستوى رئيس لجنة الطاقة لاستيضاح الوزير لجهة أنهم متضررون بحسب وصفه وتابع قائلا: “لابد أن نفهم لماذا يحدث ذلك في العاصمة وفي أحد أحياء الدرجة الأولى ونحن ملتزمون بالدفع المقدم”، وأضاف: “إذا عملوا قطوعات ما مشكلة ولكن الإشكالية أنهم يمنحوننا كهرباء ضعيفة جدا وخاصة في ساعات الذروة”، مشيرا إلى أنهم يعانون من هذه المشكلة منذ عام.

اليوم التالي.