المئات يشيعون الطالب محمد علي عبدالله ثالث المغدور بهم في احداث داخلية الجامعة الاسلامية..صور

قا م المئات من الطلاب والناشطين بتشييع جثمان الشهيد المناضل فقيد الوطن والحريّة محمد علي عبدالله (كلول).

وعقب استلام الجثمان أمس الجمعة من المشرحة تم، مباشرة تشييعه إلى مقابر حمدالنيل حيث تم الصلاة عليه ودفنه.

وذكر مصادر اعلامية بأن جهاز الأمن أجبر أسرة الفقيد على تجنب التشييع الجماهيري لإبنها، وهذه الخطوة حسب المصادر سبق لجهاز الأمن والمخابرات الذي يتخوّف من شرارة الثورة الجماهيرة؛ القيام به من قبل حيث وجّه تحذيرات مشددة لأسرة الطالب الفقيد أشرف الهادي، الذي قتلته عناصر جهادية تتبع للمؤتمر الوطني الحزب الحاكم في السودان نفس الحادث الذي راح ضحيته الطالب “كلول” ليرتفع عدد قتلى العملية الجهادية إلى ثلاثة طلاب.

وأعلن مستشفى علياء بالخرطوم الخميس وفاة ال

طالب محمد علي عبدالله متأثرا بجراحه على إثر أحداث اقتحام داخلية جامعة أمدرمان الإسلامية من قبل الأجهزة الأمنية ومليشيات طلاب الحزب الحاكم مطلع الشهر الجاري ليرتفع عدد الضحايا إلى 3 طلاب قضوا طعنا.

ومكث الطالب في المستشفى منذ الأول من هذا الشهر وتوقف قلبه لمدة 10 دقائق اثناء نقله إلى المستشفى ليدخل في غيبوبة تامة.

وأعلنت مستشفى علياء اليوم رفع الأجهزة عنه بالاتفاق مع أسرته.

وكانت أعمال عنف قد اندلعت في داخلية الجمعة الإسلامية بعد اقتحام كوادر ومليشيات الحركة الإسلامية والأجهزة الأمنية لها.

وكان طالبان قد راح ضحية الأحداث وهما: جعفر محمد عبد الباري الشهير بجيفارا وأشرف الهادي.وأصيب 10 طلاب جراء الهجوم على الداخلية حلاة بعضهم خطرة

ويدرس الطلاب الثلاثة لجامعة النيلين.