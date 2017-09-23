الصادق المهدي: النظام السوداني الحالي “فاشي”.. والقوى السياسية تتطلع لتغييره

قال الصادق المهدي، رئيس وزراء السودان الأسبق، إن الدول العربية حاليًا تحقق أغلى أماني الأعداء، لافتا إلى أن العدو الغربي يستخدم حروب الجيل الرابع مع الدول العربية حاليًا.

وأضاف “الصادق”، خلال لقائه ببرنامج “90 دقيقة”، ال

مذاع على فضائية “المحور”، مساء الجمعة، أن الشعب السوداني يتطلع لتغيير النظام لأن النظام السوداني الحالي “فاشي”، مشيرًا إلى أن القوى السياسية السودانية جميعها تتطلع لنظام سياسي جديد.

وأشار إلى أنه قام بزيارة 7 ولايات سودانية وكان و

اضحًا الإلتفاف الشعبي حول المعارضة السودانية وتم جمع الصف الوطني السوداني بالداخل.

وقال الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة السوداني، ورئيس الوزراء الأسبق، إنهم عتبوا على قطر إنها دعمت النظام السوداني الذي ظلمهم وأساء إليهم وطبق سياسات مضرة، مؤكدا أنهم ليسوا لديهم علاقة خاصة مع قطر أو أحد لذلك يتحدثون بموضوعية.

وأضاف «المهدي» خلال لقائه ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور» أن المستفيدين من الصراع الرباعي العربي مع قطر عناصر أخرى إقليمية وخارجية، موضحا أن هناك قوى سياسية متطلعة للتغير ومظلمة، لذلك لابد من التخلي عن هذه المواجهات والجلوس علي المائدة وعدم التدخل في الشئون الداخلية.

وأوضح رئيس حزب الأمة السوداني، أن التخلي عن المواجهات والجلوس لاتفاق علي ما ينبغي عمله وعدم التدخل في شئون بعضهم البعض، مشيرا إلى أن هناك قوى تعمل على هذه المواجهات والصراعات العربية من أجل المصلحة الخاصة.