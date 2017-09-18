السيول تغمر معكسر (كلمة) قبل ايام من زيارة البشير

نيالا:صوت الهامش

غمرت السيول والامطار للمرة الثانية في اقل من شهرين معسكر كلمة للنازحين جنوبي دارفور ودمرت السيول بحسب مصادر متعددة ما يقرب عن الـ(1000) منزل جميع ساكنيها يعيشون في العراء بعد ان جرفت المياه القادمة من الوادي منازلهم.

وقال مصدر لـ(صوت الهامش) ان مياه الامطار المنحدة من الوادي ال

محازي للمعسكر جفت مايقرب عن الالف منزل جميع قاطنيها الان يعيشون في العراء في ظل اوضاع صحية بالغه الصعوبة والتعقيد،مشيرا إلي ان السلطات الولائية تشكل غيابا رغم النداءات التي وجهت إليها بضرورة التدخل لإنقاذ المتضررين خاصة وانه ينتشر داء الكوليرا وسط المعسكر بصورة مخيفة.

وتمثل كارثة المعسكر قبل ايام قلائل من زيارة يعتزم الرئيس البشير القيام بها إلي معسكر كلمة اثناء زيارته لولاية جنوب دارفور التي تبدا فعالياتها بعد غدا الاربعاء يزور فيها عدد من المناطق.