السودان يدعم البرلمان الأفريقي للتفاوض مع أمريكا حول قضايا القارة

أكدت هيئة قيادة المجلس الوطني السوداني، في اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس، دعمها لمبادرة البرلمان الأفريقي، وتكوينه لوفد تفاوضي مع الإدارة الأمريكية لمناقشة قضايا القارة، وعلى رأسها قضية السودان ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.

وناقشت الهيئة نتائج زيارة وفد المجلس الوطني لجمهو

رية بيلاروسيا أواخر أغسطس الماضي، وأهميتها للسودان، حيث دعا أعضاء الوفد ورؤساء اللجان إلى الاستفادة من إمكانيات بيلاروسيا خاصة في الزراعة والصناعة والمعاملات البنكية، إلى جانب تيسير الأعمال التجارية والاستثمار، وإدخال الصناعات الثقيلة إلى السودان.

وفي سياق متصل، كشف رئيس المجلس الوطني، عن زيارة مرتقبة لوفد من البرلمان البيلاروسي للسودان في أكتوبر المقبل، مبرزا أن الفترة القادمة ستشهد جملة من الزيارات المتبادلة بين البرلمانيين والخبراء والفنيين في البلدين، وذلك ضمن خطة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الدولتين.

وقال رئيس المجلس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالخرطوم: إن البرلمانين السوداني والبيلاروسي، وقعا مذكرة تفاهم تنص على تقوية وتمتين المصالح المشتركة بين البلدين، إلى جانب توصيتها بإنشاء سفارة لكلا البلدين لخدمة ما تم الاتفاق عليه .

وأكد أن مثل هذه الزيارات تؤكد دور الدبلوماسية البرلمانية في تقريب الشعوب ودعم الروابط بينها، مشيرا إلى المكتسبات التي حققتها الزيارة في مجالات الصناعة والزراعة والتعليم، إلى جانب ما حققه الوفد الفني في مجال التبادل المصرفي بين البلدين، فضلا على فتح الباب أمام الاستثمار في مجال النفط.