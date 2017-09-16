الخارجية السودانية : علاقتنا مع قـطـر متطورة ونتطلع لسبل تعزيزها

اخبر الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية، قريب الله خضر، في ظهور صحفي، إن” وكيل وزارة الخارجية، عبد الغني النعيم، استقبل بمقر وزارة الخارجية، يوم الْخَـمِيـس، سفير دولة قطر بالخرطوم، راشد عبدالرحمن النعيمي، وقد استعرض اللقاء العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها”.

وأكمل خضر، أن “اللقاء تطرق للتحضيرات الجارية لعقد اللجنة الوزارية السودانية القطرية المشتركة والتي ستلتئم بالدوحة في أكتو

بر القادم”.

ويشار إلى، أنه خلال الأزمة الدائرة بين قطر مع الـسعـودية وحلفائها، أبدى السودان فيها موقف الحياد وظل يساند الوساطة التي تقودها الـكـويت.

المصدر: سبوتنيك