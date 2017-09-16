الحكومة السودانية تتجاهل ظروف نازحي دارفور وجنوب كردفان وتقرر ارسال الاف الاطنان من المساعدات الى مسلمي الروهينغا

قررت اللجنة العليا للإغاثة في السودان بدء إرسال مساعدات إنسانية لإغاثة المسلمين الروهينغا في دولة بورما، كما دعت هيئة علماء السودان(هيئة تتبع للحكومة) لحشد الدعم المادي والمعنوي لنصرة الروهينغا.

ويعاني الملايين من اللاجئين والنازحين داخليا من ظروف معيشية صعبة في معسكرات تفتقر لادنى مقومات الحياة في طرد الحكومة السودانية لعدد من المنظمات التي كانت تقدم لهم الغذاء والمعونات الصحية.

ويشار إلى أن “اللجنة العليا للإغاثة في السودان” و”هيئة علماء السودان” هما هيئتان حكوميتان لم يقوما باي نشاط الا بتوجيه من الحكومة كما لم تقم اي منهما باي نفير او حملة لارسال المساعدات الى ضحايا العنف في دارفور او جنوب كردفان

وقال رئيس اللجنة العليا للإغاثة إبراهيم عبد الحليم عقب

اجتماع للجنة بالخرطوم مساء الخميس، إن الاجتماع أقر أن تبدأ لجنة الإغاثة عملها بإرسال مساعدات عاجلة عبر بنغلاديش تشمل الدواء والكساء والغذاء ومواد الإيواء، في غضون أسبوع.

واشار الى أن اللجنة ستعمل أيضا على نقل العالقين على الحدود الى داخل معسكرات اللجوء، حيث لجأ الآلاف من مسلمي الروهينغا في إقليم آراكان إلى بنغلاديش المجاورة.

وأفاد عبد الحليم أن الاجتماع ناقش تقارير اللجان المختلفة الخاصة بالإعلام والمالية والإغاثة، منوهاً إلى أن اللجنة الأخيرة ستعمل عبر فروعها بكل ولايات السودان المختلفة.

وناشد الخيرين وكافة أطياف السودانيين لدعم الحملة التي رفعت شعار “بدءً بالدعاء تضرعاً وبدءً بالعطاء تبرعاً”.

ومنذ 25 أغسطس الماضي يرتكب جيش ميانمار ذات الأغلبية البوذية انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان شمالي إقليم أراكان تتمثل باستخدام القوة المفرطة ضد مسلمي الروهينغا، بحسب تقارير إعلامية.

في ذات السياق دعت هيئة علماء السودان لحشد الدعم المادي والمعنوي “لنصرة الأبرياء من مسلمي الروهنقا في مواجهة عدوان الجيش البورمي الذي ارتكب أبشع الجرائم وسط هذه الأقلية المسلمة”.

وأكدت الهيئة في بيان، يوم الخميس، أن مسلمي الروهينغا ظلوا يتعرضون من قبل نظام ميانمار لشتى أنواع الجرائم، ما أدى لمقتل عشرات الآلاف وتهجير معظم شعب الروهينغا بلا أي اعتبار للقيم الإنسانية مع تجاهل تام للقوانين والأعراف الدولية.

وعبر البيان عن أسف الهيئة “لعجز وتواطؤ مجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان التي تدعي رعايتها لحقوق الإنسان وسلامة أمن الأقليات مع المجرم ليواصل إجرامه، وذلك برفض إدانة هذا العدوان وتجريمه”.

وأكد أن الصمت والعجز الذي التزمته المؤسسات الإسلامية الرسمية هو الذي أدى إلى “تطاول المعتدين في عدوانهم”.

ودعا قادة الدول الإسلامية والمنظمات المتخصصة لتحمل مسؤوليتها كاملة لنصرة وإنقاذ الروهينغا ومواجهة حكومة ميانمار وإدانتها وإلزامها بفتح المجال لعودة اللاجئين وحماية من تبقى من المسلمين هناك.

واحتج سودانيون وطلاب من ميانمار في الخرطوم، يوم الجمعة الماضي، ضد الانتهاكات التي يتعرض لها مسلمي الروهينغا في إقليم آراكان التابع لدولة ميانمار.

من جهة اخرى وصف مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، عودة النازحين في دارفور إلى مناطقهم الأصلية بـ “المهمة الكبيرة” ودعا المجتمع الدولي لدعم خطط العودة الطوعية وجمع السلاح بالإقليم.

وطلب مندوب السودان السفير عمر دهب لدى مخاطبته جلسة مجلس الأمن بنيويورك، الخميس، من المجتمع الدولي استكمال “المهمة الكبيرة” المتمثلة في انفاذ ما تبقى من اتفاق الدوحة لسلام دارفور، خاصة فيما يلي دعم العودة الطوعية للنازحين.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية قريب الله الخضر في بيان، الجمعة، أن “دهب طالب بتواصل الدعم الدولي لزيادة النازحين العائدين طوعا الى ديارهم باعتباره من أهم مؤشرات التنفيذ”.

وأكد مندوب السودان مرجعية وثيقة الدوحة للسلام في دارفور “باعتبارها الوثيقة الدولية الوحيدة المجمع عليها لتحقيق السلام الدائم”، وأضاف أن نسبة 85% من الوثيقة تم تنفيذها حتى الآن.

وخاطب جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لمتابعة تنفيذ قراره الذي أجازه في يونيو 2017 بتخفيض قوات حفظ السلام بدارفور (يوناميد)، الممثل المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور جيرما مامابولو.

واستعرض مندوب السودان الدائم في الأمم المتحدة مجموعة إنجازات وتحديات تواجه بلاده والأمم المتحدة لتكريس ما أسماه “مرحلة بناء السلام” في دارفور، منوها في هذا الصدد الى التحديات المشتركة التي يواجهها السودان والأمم المتحدة.

وتابع دهب “آخذين في الاعتبار التحولات الإيجابية الكبيرة على الأرض في دارفور وما يبديه أعضاء مجلس الأمن من تجاوب متزايد”.

وأشار إلى عملية جمع السلاح في دارفور باعتبارها احدى التحديات الكبيرة وأحد الشروط الهامة لتكريس السلام، ودعا الى مساهمة المجتمع الدولي في دعم وتمويل هذه العملية الجارية.

وجدد استمرار تعاون السودان مع مجلس الأمن والأمم المتحدة لبلوغ الأهداف المشتركة في السلام النهائي الكامل وتأمين خروج سلس لبعثة القوات الأفريقية الأممية، وشكر البعثة والدول المساهمة في هذه القوات.

وقرر مجلس الأمن الدولي، في 30 يونيو الماضي، تخفيض قوات المكون العسكري لبعثة “اليوناميد”، إلى 11 ألفاً و395 جندي، والمكون الشرطي إلى ألفين و888 عنصراً، كمرحلة أولى، خلال ستة أشهر، على أن تتبعها مرحلة ثانية ابتداءً من أول فبراير 2018.

وتنتشر (يوناميد)، في دارفور منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفاً من الجنود العسكريين وجنود قوات الأمن والموظفين.