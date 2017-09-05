الاجهزة الامنية بالنيل الابيض تجقق مع وزير الاعلام بالولاية في قضية اخلاقية

تحقق الاجهزة الامنية في ولاية النيل الابيض مع قيادي وزير من احد الاحزاب المتحالفة مع المؤتمر الوطني في قضية اخلاقية

وحسب صحيفة (خرطوم بوست ) الالكترونية :أبلغ مصدر موثوق عن ضبط وزير الثقافة والإعلام بولاية النيل الأبيض الذي يتبع لحزب مشارك في حكومة الوفاق الوطني في ممارسات غير أخلاقية بمنطقة كنانة مع صبي .

وحسب المصدر فإن جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالولاية حق

ق مع الوزير واحاط والي الولاية عبدالحميد موسى كاشا بالواقعة.

وقال المصدر إن الوالي أخطر رئيس الحزب المشارك في حكومة الوفاق الوطني ووزير في الحكومة الاتحادية واتفق الجانبان على عدم التصعيد جنائيا شريطة تغير الوزير واستبداله بآخر .

وأضاف المصدر أن جهاز الأمن لم يحرك أي إجراءات جنائية في مواجهة الوزير الذي يتبع لإحدى احزاب الحوار الوطني التي شاركت في الحكومة