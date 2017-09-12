استقالة احمد الترابي من منصب نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي لاسباب عنصرية

قدم نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. أحمد إبراهيم الترابي، استقالته من منصبه، وذلك بعدما سلم قيادة الحزب مذكرة احتجاجية اشتكى فيها من انفراد الامين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج بقرار ادارة الحزب.

وافادت مطلعة ان صراعا ذات طابع عنصري يدور داخل اروقة الحزب الذي وصف امينه السياسي السابق وعضو البرلمان السوداني كمال عمر بانه اصبح بلا راس ويسير بلا هدى ع

وقال عضو من حزب المؤتمر الشعبي فضل حجب اسم

ه ان هذه الاستقالة ما هي الا ابتزاز وهي سلسلة من المواقف العنصرية التي ابداها البعض داخل الحزب ضد الامين العام .

و بررأحمد الترابياستقالته احتجاجا على انفراد الدكتور علي الحاج (ينحدر من دارفور ) بالقرار في ادارة الحزب.

وقالت المصادر ان الترابي صوّب انتقادات حادة للطريقة التي يتبعها علي الحاج في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني.

وذكرت المصادر ان الترابي لفت الى ان الحاج يدير المؤتمر الشعبي بطريقة ديكتاتورية، وانه ينفرد بالرأي ويتدخل في عمل لجان الشعبي التي تم تكوينها لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتطوير الحزب ومتابعة تنفيذ فكرة المنظومة الخالفة التي اجترحها الراحل الدكتور حسن الترابي.

ويعاني المؤتمر الوطني من تصدعات تنظيمية كبيرة، على خلفية مشاركته في الحكومة بناء على مخرجات الحوار الوطني.

وناهضت اعداد كبيرة من قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي قرار الحزب بالمشاركة في الحكومة، ما ادى لحدوث تيارات متباينة في الرؤى والمواقف بداخله.

ومؤخرا اظهر عدد من قادة الحزب تبرهم من طريقة الامين العام الدكتور علي الحاج في ادارة الحزب، مشيرين الى انه ينفرد بالقرار، ولا يمارس الشورى والديمقراطية.

وكان عبد الله أبوفاطمة نائب الأمين العام الثاني للمؤتمر الشعبي، قد غادر الامانة العامة واعتذر عن تولي المنصب بعد تسميته في المؤتمر العام الاخير نائبا للامين العام، بجانب احمد الترابي.