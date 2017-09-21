ارتفاع معدل التضخم في السودان إلى 34.61 %

زاد معدل التضخم بالسودان لشهر أغسطس 2017، وبلغ 34.61 %، بنسبة سطوع بلغت 1.11% عن شهر يوليو الماضى.

واضاف تقرير للجهاز المركزى للإحصاء بـ السودان، إن المجموعات السلعية والخدمية ساهمت فى معدل التضخم بنسب متفاوتة.

وأوضح تقرير المركزى، أن مجموعة الأغذي

ة والمشروبات ساهمت بنسبة 20.29%، مجموعة الملابس والأحذية 2.39%، الصحة 2.18%، الاتصالات 0.86%، النقل 0.93%.

وأكمل التقرير، أن مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بلغت 2.32%، والتجهيزات والمعدات المنزلية 1.69 %.

وتابع التقرير، أن مجموعة التعليم، بلغت 0.66 %، والسلع والخدمات المتنوعة 0.92% ومجموعة المطاعم والفنادق 0.94% ، ومجموعة التبغ 0.70%.