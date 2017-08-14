هلال يتهم الدعم السريع بارتكاب اعمال سرقة خلال عمليات الدهم والاعتقال الاخيرة بشرق دارفور

جدد زعيم مجلس الصحوة الثوري موسى هلال رفضه اندماج قواته في الدعم السريع. ودعا هلال كل ابناء القبائل العربية الى الانسحاب من قوات الدعم السريع وحذر في تصريحات لعافية دارفور من فتنة قبلية بسبب تحركات الحكومة الاخيرة لجمع السلاح واعتقال قيادات قبلية، واضاف أن تلك الفتنة لن تشمل قبيلة الرزيقات وحدها بل كل اقليم دارفور:

و قال هلال إن الدعم السريع تستهدف قبيلة المحاميد واضاف أن جميع العمد المعتقلين ينتمون الى القبيلة.

واتهم هلال الدعم السريع بارتكاب اعمال سرقة خلال عمليات الدهم والاعتقال الاخيرة التي طالت عددا من قيادات القبائل في شرق دارفور.

اذاعة عافية دارفور