قال تعالى

(وبشر الصابرين الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون)

تنعي حركة العدل والمساواة السودانية المغفور لها بإذن الله الحاجه أم الناس عشر فضيل التي لبت نداء ربها فجر اليوم الجمعة راضية مرضية بعد صراع مرير مع المرض.

حركة العدل والمساواة السودانية إذ تنعي الفقيدة إنما تنعي اماً رفدت الحركة بعديد من الابناء منذ مطلع الثورة. خالص التعازي لابنائها اسماعيل , يحي , أحمد و عثمان و أسرتها الممتدة في والاحراش , وجيرانها بنيالا حي السلام و في مشارق الأرض ومغاربها, سائلين الله أن يتقبلها مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وان يلزم ذويها الصبر و السلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.