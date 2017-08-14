نعي الاستاذه فاطمه احمد ابراهيم

بسم الله الرحمن الرحيم

{وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} صدق الله العظيم

ينعى الجزب الاتحادي الديمقراطي. الجبهة الثوريه. فقيده الوطن و الديمقراطية الاستاذه فاطمه احمد ابراهيم

ظلت الفقيده رمزا من رموز النضال والوطني و شعلة متقدة في حركة التحرر النسوي في السودان أفريقيا و العالم العربي ناشرة للوعي مناديتة بالحقوق الأساسية للمرأة

فكانت البرلمانيه الاولي في تاريخ السياسه السودانيه.

كانت رحمها الله مثالا في الصلابة و المبدئية و محاربة الديكتاتوريات

العسكريه التي ابتلى بها الوطن العزيز

الا رحمه الله الفقيده فاطمه والهم اهلها وزيها في الوطن الصبر والسلوان

الحزب الاتحادي الديمقراطي

الجبهة الثورية

12/08/2017