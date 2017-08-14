نعي الاستاذه فاطمه احمد ابراهيم

بسم الله الرحمن الرحيم
{وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} صدق الله العظيم
ينعى الجزب الاتحادي الديمقراطي. الجبهة الثوريه. فقيده الوطن و الديمقراطية الاستاذه فاطمه احمد ابراهيم
ظلت الفقيده رمزا من رموز النضال والوطني و شعلة متقدة في حركة التحرر النسوي في السودان أفريقيا و العالم العربي ناشرة للوعي مناديتة بالحقوق الأساسية للمرأة
فكانت البرلمانيه الاولي في تاريخ السياسه السودانيه.
كانت رحمها الله مثالا في الصلابة و المبدئية و محاربة الديكتاتوريات
العسكريه التي ابتلى بها الوطن العزيز
الا رحمه الله الفقيده فاطمه والهم اهلها وزيها في الوطن الصبر والسلوان
الحزب الاتحادي الديمقراطي
الجبهة الثورية
12/08/2017