قلق أممي من تدهور أوضاع لاجئين بالسودان



اضطرابات تسفر عن إحراق المنطقة الإدارية للمخيم ونهب المستودعات وغيرها من أعمال العنف.

العرب

أوضاع مأساوية

الخرطوم – أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأحد، عن قلقها العميق إزاء الاضطرابات التي وقعت في معسكر “خور الورل” بولاية النيل الأبيض (جنوبي السودان)، وأسفرت عن إحراق المنطقة الإدارية للمخيم ونهب المستودعات وغيرها من أعمال العنف.

وقالت ممثلة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان، نوريكو يوشيدا، في بيان إن “المعسكر يستضيف حاليا أكثر من 50 ألف لاجئ من دولة جنوب السودان”.

وأوضح البيان أن “التقارير أشارت إلى أن الحادث بدأ بشائعات تفيد بأن لاجئا من الشباب لقى مصرعه وهو في الحجز لدى الشرطة، وأن السلطات السودانية تجري حاليا تحقيقا لتحديد المسؤولين عن هذه الاضطرابات”.

وأضاف البيان “اللاجئون، شأنهم شأن أي شخص آخر، ملزمون بالامتثال للقانون، ولا يمكن أبدا التغاضي عن العنف”.

وفي وقت لاحق أعلن مسؤول سوداني أن بلاده تعتزم إعادة توزيع اللاجئين، وأنه تم تحديد ثلاث مناطق لذلك.

واندلعت أعمال العنف في الأول من أغسطس في مخيم خور الورل الأكبر في السودان.