عاجل: مقتل شرطي في المالحة ومحاصرة 40عربة من قوات حسبو

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مقتل شرطي في المالحة ومحاصرة 40عربة من قوات حسبو

في اطار حملة نائب الريس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن لجمع السلاح في دارفور تفاجأ مواطنو منطقة المالحة بشمال دارفور يوم أمس بقدوم 40 عربة لانكروز محملة بالأسلحة تتبع لقوات الدعم السريع تقتحم المدينة

بغرض جمع السلاح من ساكني المنطقة وأثناء اقتحامهم المدينة حاول احد أفراد الشرطة اعتراضهم وهو من أبناء المنطقة ويدعى مهدي فلم يتورع تلك القوة في أطلاق النار عليه مباشرة ليردوه قتيلاً في الحال، و أثار هذه الواقعة حفيظة أهالي المنطقة والسلطات المحلية هناك فهبوا جميعاً لموقع الحادث وقاموا بمحاصرة تلك القوة القادمة والتي احتمت بموقع قوات (اليونميد) المتمركزة في تلك المنطقة، ولا زال الأهالي يحاصرون تلك القوة ويطالبونها بتسليم القاتل. ومن المرجح أن تصل قوة من الخرطوم والفاشر للوقوف على هذه الأحداث المؤسفة الخطيرة .

المصدر/ أبناء المالحة