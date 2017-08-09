طرد برلماني اتهم حزب البشير بالاستيلاء على أموال الزكاة

دنقلا:

أثار نائب الدائرة (10) دنقلا بالمجلس التشريعي بالولاية الشمالية د. المعتز الجيد قضية بالغة الخطورة عن توزيع الزكاة في الولاية من قبل الوالي وأنصاره- “أي منسوبي حزب المؤتمر الوطني”، مؤكداً أن أمول الزكاة يتم توزيعها بطرق غير مشروعة.

وقال الجيد خلال مداخلته في جلسة المجلس أمس الإثنين: إن إيرادات الزكاة في الربع الثاني من العام 2017 بلغت أكثر من 33 مليارا من الجنيهات، وهي كفيلة بإخراج مواطني الولاية الشمالية من دائرة الفقر.

وعقب ملاسنات حادة قام رئيس المجلس التشريعي نصر الدين إبراهيم بطرد النائب من الجلسة، وتفيد متابعات أن النائب المطرود اشتهر بمناقشة قضايا حساسة في جلسة المجلس؛ حيث طرح قبل يومين قضية سكن والي الولاية علي العوض في منزل مؤجر من إحدى الشركات المعروفة التي تملكها جهة حكومية نافذة، وطالب أن يعود الوالي إلى المنزل المخصص له، لكن الوالي تعلل أن المنزل ليس شرعياً، وخرج المعتز غاضباً، وذهب إلى السوق الكبير بدنقلا، وبدأ يذيع وسط الناس أنه لن يذهب إلى المجلس التشريعي ثانية؛ حيث كانت هناك بعض المحاولات من أعضاء المجلس لثنيه عن قراره لكن المحاولات باءت بالفشل، فيما استنكر رئيس المجلس التشريعي تسمية توزيع الزكاة باسم الحزب.

التيار