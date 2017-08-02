رئيس الجبهة الثورية السودانية ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية يجري اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد الياقوت للاطمئنان علي صحته

أجري الدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس الجبهة الثورية السودانية ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية مساء الاثنين 31 يوليو 2017 اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد الياقوت بمقر اقامته في قاهرة المعز التي وفد اليها مستشفيا . و اطمئن الرئيس خلال الاتصال علي صحته وسير ترتيبات علاجه.



كما عبر الرئيس عن خالص شكره و تقديره للشيخ الياقوت علي ما قام به تجاه أبنائه طلاب جامعة بخت الرضا و الذي عكس قيم المروءة و الكرم و التسامح و الوحدة لدى الشعب السوداني عامة و أهل الطرق الصوفية بصورة خاصة .وأكد له دور الطرق الصوفية وفضلها في صهر مكونات السودان في مجتمع متاخ مترابط و دورها التاريخي في رتق نسيج البلاد الاجتماعي.

من جهته شكر الشيخ محمد الياقوت رئيس الحركة علي هذا الاتصال و أكد له انه لم يفعل شيئا غير أداء الواجب.