دعوة لحضور اليوم الثقافي لرابطة أبناء الزغاوة بالمملكة المتحدة

نُشرت بتاريخ 15.08.2017 بواسطة jem

بِسْم الله الرحمن الرحيم
دعوة لحضور اليوم الثقافي لرابطة أبناء الزغاوة بالمملكة المتحدة

الى السادة والسيدات ممثلي صحيفة “اخبار السودان اليوم” / الموقرين

تتشرف رابطة أبناء الزغاوة بالمملكة المتحدة بدعوتكم لحضور يومها الثقافي المفتوح ، الذي يحتوي على العديد من الأنشطة المتنوعة لعكس إرث و ثقافة القبيلة لتعزيز مبدأ التبادل الثقافي بين الامم والشعوب. و ذلك بمدينة بيرمنقهام بتاريخ السبت ١٩/٨/٢٠١٧

تبدأ فعاليات اليوم الثقافي من الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 11 مساءً وذلك على العنوان التالي:

صالة وادي هور
Wadi Hawar Community Hall
33 New Spring Street
Birmingham
B18 7LG

أمانة العلاقات الخارجية
info@zaghawa.org

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