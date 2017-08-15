بِسْم الله الرحمن الرحيم

دعوة لحضور اليوم الثقافي لرابطة أبناء الزغاوة بالمملكة المتحدة

الى السادة والسيدات ممثلي صحيفة “اخبار السودان اليوم” / الموقرين

تتشرف رابطة أبناء الزغاوة بالمملكة المتحدة بدعوتكم لحضور يومها الثقافي المفتوح ، الذي يحتوي على العديد من الأنشطة المتنوعة لعكس إرث و ثقافة القبيلة لتعزيز مبدأ التبادل الثقافي بين الامم والشعوب. و ذلك بمدينة بيرمنقهام بتاريخ السبت ١٩/٨/٢٠١٧

تبدأ فعاليات اليوم الثقافي من الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 11 مساءً وذلك على العنوان التالي:

صالة وادي هور

Wadi Hawar Community Hall

33 New Spring Street

Birmingham

B18 7LG

أمانة العلاقات الخارجية

info@zaghawa.org