بِسْم الله الرحمن الرحيم
دعوة لحضور اليوم الثقافي لرابطة أبناء الزغاوة بالمملكة المتحدة
الى السادة والسيدات ممثلي صحيفة “اخبار السودان اليوم” / الموقرين
تتشرف رابطة أبناء الزغاوة بالمملكة المتحدة بدعوتكم لحضور يومها الثقافي المفتوح ، الذي يحتوي على العديد من الأنشطة المتنوعة لعكس إرث و ثقافة القبيلة لتعزيز مبدأ التبادل الثقافي بين الامم والشعوب. و ذلك بمدينة بيرمنقهام بتاريخ السبت ١٩/٨/٢٠١٧
تبدأ فعاليات اليوم الثقافي من الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 11 مساءً وذلك على العنوان التالي:
صالة وادي هور
Wadi Hawar Community Hall
33 New Spring Street
Birmingham
B18 7LG
أمانة العلاقات الخارجية
info@zaghawa.org