حركة العدل والمساواة السودانية تشارك الرفاق في حركة جيش تحرير السودان/ مناوي في إحياء الذكرى ١٦ لتأسيس الحركة وفعاليّة عيد الشهداء

في يوم حافل يحمل في طياته العديد من المعاني و العبر إحتفت القوى السياسية و منظمات المجتمع المدني بلندن بعيد الشهداء و بالذكرى السادسة عشر لتأسيس حركة جيش تحرير السودان و الذي تم تنظيمه بواسطة مكتب حركة تحرير السودان/ مناوي بلندن. كان اليوم إحياء لذكرى شهداء السودان، و شهداء النضال المسلح، و شهداء التنظيمات المدنية و السياسية، و على رأس هذه القائمة العطرة قادة المهمشين من أمثال د. جون قرنق و القائد عبدالله أبكر و د. خليل إبراهيم، القائد جدو ساغور و القائد الصافي و اللواء أبو رنّات، و الاستاذ آدم كورتي و القائد يوسف كوة والأستاذ داود يحيى بولاد، وأرتال مِن من قدموا ارواحهم رخيصة من اجل الوطن.

شاركت حركة العدل و المساواة السودانية بوفد كبير يتقدمهم الأستاذ محجوب حسين أمين التخطيط الاستراتيجى، و الاستاذ سيف الدولة كوكو أمين الحكم الفدرالي، و د. محمد زكريا فرج الله نائب أمين الشؤون السياسية، و الاستاذ عبدالحافظ عبدالرحمن رئيس مكتب الحركة بالمملكة المتحدة، و الاستاذ فيصل لقمة أمين التنظيم و الإدارة بمكتب الحركة بالمملكة المتحدة.

و قد القى كلمة الحركة د. محمد زكريا نائب أمين الشؤون السياسية، حيث ترحم فيها على ارواح الشهداء الاطهار، و الذين هم أغلى منا جميعا، و على راسهم شهداء الثورة د. خليل إبراهيم، القائد عبدالله أبكر و ساءر شهداء السودانً الذين سطر الملايين منهم، رجالا ونساء بدمائهم الطاهرة ملاحم آتت أُكلها برفع مستوى الوعي السياسي. فبتقديم الشهداء الأبرار التضحيات العظمى، عبدوا طريق المقاومة و مواصلة العمل الثوري بكل وساءله، عبر الكلمة المقروءة و المسموعة و بث الوعي، وعبر حمل السلاح لاجتثاث المؤتمر الوطني و الاقتصاص منهم مع تقديم مشروع متكامل لإعادة هيكلة دولة السودان علي أساس المساواة في الحقوق و الواجبات و المواطنة المتساوية. و حث د. زكريا على ضرورة جمع الصف و تحقيق الوحدة التي باتت ضروة المرحلة بين كل قوى المعارضة بمناهجها و ألوان طيفها السياسي و المجتمعي المختلف. كما ترحم الدكتور زكريا على روح المناضلة الاستاذة فاطمة أحمد أبراهيم و قدم العزاء لأسرتها و للحزب الشيوعي السوداني و للشعب السوداني كافة.

إعلام مكتب حركة العدل والمساواة بالمملكة المتحدة

موقع: www.sudanjem.com

فيسبوك: الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية