تجمع قوى تحرير السودان…خطاب / رئيس التجمع بشان الوحدة

بسم الله الرحمن الرحيم

تجمع قوى تحرير السودان

THE GATHERING OF THE SUDAN LIBERATION FORCES

خطاب / رئيس التجمع بشان الوحدة

ألي جماهير الشعب السوداني عامه وشعوب الهامش خاصة

ألي جميع الحركات التحررية

ألي أهلنا النازحين واللاجئين

ألي القوى السياسية المناهضة لنظام الإنقاذ

ألي جماهير الشباب والطلاب الشرفاء

ألي المرأة المناضلة

ظل السودان هذا البلد المتعددة الثقافات والأعراق و الأديان والجغرافيات منذ الاستقلال وألي اليوم تعمدت كل الأنظمة المركزية القابضة في الخرطوم عدم الاعتراف بواقع السودان المتعدد وأنكرت حقوق الأقاليم المهمشة التنموية والسياسية والثقافية والاجتماعية والأمنية ووصل أخر هذه الأنظمة نظام المؤتمر الوطني الشمولي الأحادي بالإنكار ألي حده الأقصى ، حد إنكار الحق في الحياة فشن حملات من التطهير العرقي و ألآباده ا لجماعية علي شعوب الهامش في دارفور وجبال النوبة وكر دفان والنيل الأزرق .

ولكن بعد أكثر من (15) سنة من التضحيات الهائلة والجسيمة عجزنا نحن في قيادة حركة تحرير السودان المنفذة عن الأرتقاع ألي مستوى تضحيات شعوب الهامش فبددنا التعاطف الدولي وعزلنا الحركة عن حلفائها الطبيعيين

وعن ذوى القدرات والمثقفين ثم بعثرنا صفوفها وقادتها من خيبة ألي أخرى واتعاظا من تجربتنا بآمالها وطموحاتها وإيجابياتها وسلبياتها فأننا قد عقدنا العزم علي تجديد أساليب عملنا القيادي ومناهجنا التنظيمية وبناء مؤسسات تستشعر عظم التضحيات التي قدمها أهلنا فتقودهم من العجز والفشل والخيبآت ألي الانتصار الذي يستحقونه

وأننا كفصائل : حركة تحرير السودان للعدالة وحركة تحرير السودان قيادة الوحدة وحركة العدل والمساواة السودانية قيادة / عبد الله جنا وبحمد الله وتوفيقه تم عقد مؤتمر الصحراء الكبرى تحت شعار وحدة – صمود – تحدى في الفترة ما بين 29 / يونيو ألي 2 / يوليو2017م بتوحيد الفصائل المذكورة آنفا وحدة اندماجية كاملة سياسيا وعسكريا وفاء لدماء شهدائنا العزيزة ولتضحيات شعوبنا التي عبرت في الإبادة الجماعية وواجهت ما يندى له كل ضمير شريف من عذبات واقتلاع وتشريد في معسكرات النزوح واللجوء وانتهاكات وصلت ألي حد قتل الأطفال وحرق القرى و اغتصاب للنساء وقد ألينا علي أنفسنا أن نبذل كل غال ونفيس بما في ذلك المهج والأرواح كي نحقق مطالب شعوبنا في العدالة والكرامة والديمقراطية والتنمية والازدهار وذلك وفق المبادئ التالية :-

1- وحدة فصائل الحركات التحررية في أطار تنظيم واحد شرط لازم للانتصار

2- الوحدة الفاعلة والمثمرة حقا الوحدة التي تقوم علي المؤسسية والقيادة الجماعية وعلي الديمقراطية وتقطع الأسباب التي قادت ألي تبعثر الحركات التحررية والانعزال عن الجماهير

3- عدم عزل أي شخص أو فصيل يرغب ويؤمن بالوحدة فكرا ومنهجا

4- الديمقراطية شرط لازم في بلد متعدد الثقافات والأعراق والأديان مع أقرار دستور وقوانين تكفل حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية وتضمن عدم استقلال الدين في القهر والتهميش والكراهية والفتنة الوطنية

5- أقرار مبد تقاسم السلطة والثروة علي أسس نسبة السكان لأقاليم السودان مع التميز الإيجابي للمناطق التي تضررت بالحرب

6- أقامة نظام حكم لا مركزي ( فدرالي / كون فدرالي ) يحقق لأقاليم السودان حكم نفسها الذاتية

7- أقامة علاقات خارجية متوازنة تقوم علي مبادئ التعايش السلمي والمصالح المتبادلة والجوار الحسن

الأهداف :-

1- تفكيك نظام المؤتمر الوطني ودولة المركز وإعادة بناء الدولة السودانية علي أساس عقدة اجتماعي جديد

2- وحدة السودان علي أساس التنوع القابل للحياة والرافض للقهر والتهميش وحدة قائمة علي الإرادة الحرة الطوعية

3- المواطنة المتساوية علي أساس الحقوق والواجبات ودون التميز للون والجنس والعرق والدين

4- أزاله أثار الإبادة الجماعية والحروب بحل قضايا النازحين واللاجئين وأعادتهم ألي مناطقهم واستعادة أراضيهم وإبعاد المجموعات التي تم توطينها وتعويض النازحين واللاجئين تعويضا ماديا ومعنويا وتوفير وسائل الاستقرار لهم

5- معالجة قضايا الأرض وفق الحقوق التاريخية والأعراف

6- الإقرار بخصوصية الأقاليم التي تضررت من الحرب

7- محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

8- يتبني التجمع الحل السلمي الشامل كأحد خيارات النضال لإنهاء الحرب بمشاركة كافة الأطراف السودانية وقواه الحية ويرفض الحلول والصفقات الجزئية

9- بناء تحالفات عريضة مع كافة قوى المقاومة السياسية وتوحيد الجهود باستخدام كافة الوسائل المتاحة والممكنة للإطاحة بنظام المؤتمر الوطني وتحقيق السلام والتحول الديمقراطي الكامل .

جماهير الشعب السوداني البطل :

من أهم مميزات مؤتمر الصحراء الكبرى تمت هذه الوحدة بإرادة ذاتية دون ضغوط أو أي تأثيرات خارجية بعد بذل جهود كبيرة من كل الأطراف في التنظيمات الثلاثة . وبحضور لأفت ومشرف من الرفاق في حركة تحرير السودان قيادة المناضل / مناوئ بوفد رفيع المستوى وحركة تحرير السودان قيادة المناضل / عبد الواحد محمد احمد النور بوفد رفيع وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي بوفد رفيع و كانوا لنا سندا قويا لإنجاح المؤتمر لهم الشكر والثناء

وبحضور لأفت وكبير ومشرف من المكاتب الخارجية للتنظيمات الثلاثة وهم خير رسالة للمكاتب الخارجية

وبحضور ممثلين من النازحين واللاجئين والمكاتب الداخلية وكذلك قطاع الطلاب وننتهز في هذه السانحة أن نعلن تضامننا بالوقوفة البارعة والقوية لطلاب دارفور في جامعة بخت الرضاء تجاه فصل رفاقهم تعسفيا وندين بأقوى العبارات ممارسات طلاب المؤتمر الوطني الذين أصبحوا يمثلون جهاز الأمن والمخابرات داخل الجامعات السودانية ويحملون كل أنواع الأسلحة ضد أخوانهم الطلاب العزل وكما ندين الاتجاه السالب من ممارسات إدارة الجامعة لوقوفها بجانب طلاب المؤتمر الوطني دون الآخرين وممارسة العنصرية ممارسة واضحة لا تخفي علي أحد .

وكما أشيد مواقف الطلاب الشرفاء في كل المنابر ضد السلطان الجائر وأتقدم بخالص الشكر و الامتنان لكل التنظيمات السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وهيئة محامي دارفور وأهالي قرية شيخ الياقوت ومجمع شيخ الياقوت لوقفتهم القوية والمعبرة والمعرفة للشخصية السودانية القوية و الأصيلة .

جماهير الشعب السوداني الصامد

وفي ختام رسالتي نتقدم نحن في تجمع قوى تحرير السودان بدعوة لكل الحركات التحررية للجلوس لوحدة الصف الثوري وحدة سياسية وعسكرية اندماجية كاملة ونحن نضع بين أيدكم المبادرة والتجربة التي توحدت عبرها فصائل تجمع قوى تحرير السودان ونشير هنا بان كل التجارب السابقة من التحالفات والتنسيقات باءت بالفشل .

ونوجه رسالة أخرى ألي جماهير الشعب السوداني عامة والنازحين واللاجئين بتوحيد الصف ونبذ العنف والشتات و الاقتتال القبلي وفي هذا الإطار نناشد أهلنا المعا ليا و الرزيقات و الفلاتة والسلامات الكف عن الاقتتال العبثي الذي يخدم مصالح النظام وندعو الإدارات الأهلية والعقلاء من أبناء الإقليم التدخل لحل المشاكل البينية

دمتم ودامت نضالاتكم وألي الأمام والكفاح الثوري مستمر

الطاهر أبو بكر حجر رئيس التجمع