بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل والمساواة السودانية

بيان نعي الشيخ / الجيلي الشيخ عبد المحمود

قال تعالى “وبشر الصابرين الذين إذا إصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون” صدق الله العظيم.

بمزيد من الحزن تنعي حركة العدل والمساواة السودانية المغفور له بإذن الله الشيخ / الجيلي الشيخ عبد المحمود شيخ الطريقة السمانية في طابت.

حركة العدل والمساواة إذ تترحم على روح فقيد الامة المغفور له بإذن الله تعزي جموع الشعب السوداني ورجالات الطرق الصوفية ومريدي الشيخ الجيلي الشيخ عبد المحمود،

سائلين الله له الرحمة والغفران وان يدخله مع معية الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وان يلزم اهله ومريديه واحبابه الصبر وحسن العزاء “إنا لله وإنا إليه راجعون”



جبريل ادم بلال

امين الإعلام الناطق الرسمي

15/08/2017