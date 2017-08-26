انتحار ضابط أردني ببعثة (يوناميد) في شمال دارفور

الفاشر 23 أغسطس 2017- إنتحر ضابط أردني برتبة نقيب، يعمل بالبعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي (يوناميد) قرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان.

وافاد مصدر أمني (سودان تربيون) الأربعاء، أن النقيب الأردني يعمل ضمن قوات البعثة المنتشرة بالقرب من معسكر (زمزم) للنازحين جنوب الفاشر.

وقال ” إفتقده زملاءه عند العاشرة من مساء الثلاثاء، وذهبوا لغرفته فوجدوها مغلقه، كسروا الأقفال ووجدوا أن الضابط إنتحر بمسدسه الشخصي “.

وأكد المسؤول الأمني أن طائرة خاصة بالبعثة المشتركة نقلت الجثمان، الأربعاء الى الخرطوم، توطئة لنقله الى عمان.

ولم تعلق البعثة علي الحادثة ‘ كما لم يستجب المتحدث الرسمي باسم البعثة المشتركة في دارفور لاتصالات متكررة من (سودان تربيون) للتعليق على الحادثة.

وأعلنت السلطات الأردنية، الأربعاء وفاة الضابط ببعثة (يوناميد) وقال المتحدث الإعلامي في مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، إن النقيب “عمر المشاقبة” توفي إثر حادث لم يحدد طبيعته ووقت وقوعه.

وأشارت السلطات الأردنية، يوم الأربعاء، حسب “الأناضول”، إلى أنه تم فتح تحقيق بالحادث للوقوف على ملابساته، دون مزيد من التفاصيل.

وتشارك قوات من الأمن العام الأردني ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة منذ مطلع 2008، في إقليم دارفور.