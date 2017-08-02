المغاربة، يتقدمون بمذكرة إلى رئيس حكومتهم مطالبين بإلغاء زيارة الرئيس عمر البشير المزمعة إلى بلادهم

تقدم حقوق الأنسان، وصحفيون، وحقوقيون وناشطون، مغاربة بعريضة إلى حكومة بلادهم مطالبين بالغاء زيارة البشير إلى المغرب، لأسباب تم حصر بعضها كما يلي:

عريضة موجهة إلى رئيس الحكومة المغربية للمطالبة بإلغاء زيارة الرئيس عمر حسن البشير إلى المغرب

الدعوة التي وُجهت للرئيس السوداني لزيارة المغرب، حسب ما جاء في صحف سودانية، لا تخدم مصالح الشعب المغربي.

الرئيس السوداني مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت في حقه مذكرتي توقيف في عامي 2009 و2010، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتنظيم “إبادة جماعية وفظائع أخرى” في إقليم دارفور، غرب السودان. اتهامات في قمة الخطورة كانت قد وثقت معظمها اللجنة المستقلة التي عينتها الأمم المتحدة في عام 2005 لتقصي الحقائق في دارفور والتي أوصت مجلس الأمن بأن يحول الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.

يد البشير ملطخة بدم الأبرياء وجرائم نظامه العنصري أودت بحياة أزيد من ثلاثة مائة ألف مدني (300.000) فضلا عن تشريد الملايين وحملات القصف العشوائي والمذابح الجماعية والتهجير ألقسري والاغتصاب الممنهج والقمع الرهيب للمعارضة السودانية الديمقراطية ولنشطاء المجتمع المدني الحقوقي وجرائم أخرى لا تسقط بالتقادم ولم تتوقف

قط، بل زادت حدتها واتسعت رقعتها.

لا يشرف بلدنا أن تطأ أرضه قدما رئيس سفاح يمثل النقيض المطلق للقيم الأساسية التي يطمح إليهاالشعب المغربي من احترام لحقوق وكرامة الإنسان وخدمة العدالة وسيادة القانون والديمقراطية.

ونظرا لأزمة العدالة والمساءلة وسيادة القانون التي تعيشها بلادنا حاليا نحتج بقوة على دعوة البشير إلى المغرب ونطالب الحكومة المغربية برفض استضافة الدكتاتور الهمجي وبالإبقاء على مسافة بينها وبين مجرمي الحروب والهاربين من العدالة الدولية.

لائحة الحقوقيين والاعلاميين والاكاديميين وعدد من المواطنات والمواطنين الذين وقعوا على هذه العريضة:

عائشة البصري (الناطقة الرسمية السابقة باسم بعثة الإتحاد الأفريقي و الأمم المتحدة في دارفور)

عبده برادة (صحفي)

عبد الرحيم الجامعي (محامي،النقيب السابق لهيئة المحامين)

عبد الله حمودي (أستاذ جامعي)

خديجة الرياضي (حقوقية

فائزة بجائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان)

صمد ايت عائشة(صحفي)

يوسف الريسوني (حقوقي)

بشر بناني (ناشر)

عمر بروسكي (أستاذ جامعي، صحفي)

أحمد الهايج (حقوقي،أكاديمي)

علي أنوزلا (صحفي)

عبد الله زعزع (حقوقي)

زينب الغزوي (صحفية)

عبد الحق سرحان (كاتب، أستاذ جامعي)

عبدالرزاق بوغنبور (رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان)

فاروق شرايبي (مترجم فوري للمؤتمرات)

عبد العزيز النويضي (محامي، أستاذ جامعي)

فؤاد عبد المومني (حقوقي)

محمد مدني (أستاذ جامعي)

هشام المنصوري (صحفي، حقوقي)

ادريس بويسف الركاب (كاتب)

سيون أسيدون (حقوقي)

ربيعة بوزيدي (حقوقية)

عبد الاله بن عبد السلام(منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان)

عماد ستيتو (صحفي)

إقبال الريح (طبيب)، شامة درشول (إعلامية)

سناء اليونسي (إعلامية)

لطيفة البوحسيني (أستاذة جامعية وأكاديمية)

المعطي منجب (أستاذ جامعي)

محمد المسعودي (محامي، حقوقي)

بدر زروال (ناشط جمعوي)

السلامي محمد (فاعل سياسي)

عزيز بودراع (ناشط جمعوي)

فتيحة اعرور (كاتبة،إعلامية)

خالد البكاري (أستاذ جامعي)

نجية لبريم( حقوقية وسياسية).

1 /8 / 2017

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