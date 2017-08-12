السيول والأعاصير تضرب شمال كردفان وتسبب في خسائر مادية جسيمة لأهالي بعض القرى

مئات الأسرة تضررت، ومئات المنازل انهارت جزئياً ونفوق المئات من الموا شي:

تسببت السيول والأعاصير التي ضربت مناطق محلية حمرة الوز ومناطق أبو حديدة القهاوى وأم سرة وأبوحديد بولاية شمال كردفان، في خسائر جسيمة، حيث تضررت 556 أسرة، فيما وصل عدد المنازل المنهارة جزئياً 435 و130 انهياراً كلياً ونفوق 628 رأساً من الماشية.

وطالب مدير عام وزارة التخطيط العمراني أحمد يس محمد رئيس غرفة طوارئ الخريف السلطات الاتحادية بالاستعجال بإرسال احتياجات الغرفة من الخرطوم، من مشمعات وخيم وطلمبات سحب مياه لمساعدة المتأثرين.

راديو دبنقا

