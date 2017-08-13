الدعم السريع يعتقل الحارس الشخصى لموسى هلال و(7) آخرين وتوتر الموقف

اعتقلت قوات الدعم السريع محمد الريس الشهير بالروقو، وهو من الحرس الشخصي للشيخ موسى هلال وسبعة آخرين أثناء عودتهم من ليبيا. وأفاد هارون مديخير القيادي بمجلس الصحوة الثوري بزعامة موسى هلال بأن المعتقلين تم اعتقالهم أثناء عودتهم من ليبيا بعربتي لاندكروزر شخصية وتم نقلهم إلى نيالا ومنها إلى الخرطوم.وقال إن المعتقلين ذهبوا إلى ليبيا قبل ثلاث أشهر لأغراض شخصية نافيا تكليفهم بواسطة الشيخ موسى هلال. ودعا قوات الدعم السريع للكف عن ترصد قوات حرس الحدود، محذراً من أن تؤدي هذه الاعتقالات إلى ما لا يحمد عقباه.

ومن جهة ثانية تعقد قوات حرس الحدود مؤتمرا جامعا اليوم السبت بمنطقة مستريحة، معقل الشيخ موسى هلال. أعلن ذلك لـ”راديو دبنقا” هرون محمود مديخير القيادي البارز بمجلس الصحوة الثوري. وقال مديخير إن مؤتمر مستريحة سيعقد اليوم بمشاركة منسوبي قوات حركة الحدود بولايات دارفور الخمسة. وأوضح أن المؤتمر سيناقش قضية دمج قوات حرس الحدود في الدعم السريع وحملة جمع السلاح وأحداث شرق درافور. وقال إن المؤتمر سيتخذ موقفا حول هذه القضايا بالإضافة إلى اعتقال منسوبيها.

راديو دبنقا