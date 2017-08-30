اعلان حالة الطواريء بولاية شمال كردفان

أصدر الرئيس ​السودان​ي ​عمر البشير​ مرسوماً جمهوريا يقضى بإعلان حالة الطوارئ بولاية شمال ​كردفان​، بسبب ​هجمات​ المتمردين.

وجاء في المرسوم “عملا بأحكام المادة 58 (1) (ز) من ​دستور​ جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 مقروءة مع أحكام المادة 4 من قانون الطوارئ وحماية ​السلامة العامة​ لسنة 1997 م يسمى هذا المرسوم ” مرسوم جمهوري رقم (34 ) لسنة 2017″ بإعلان حالة الطوارئ بولاية شمال كردفان ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه”.

اعلنت ولاية شمال كردفان حالة الطواريء تمهيدا لحملة جمع السلاح في الولاية.

وقال والي الولاية احمد هارون خلال لقاء عقده يوم الاثنين بمدين

ة الأبيض مع قيادات الإدارة الأهلية بمناطق شمال كردفان المختلفة، حضره ايضا رئيس المجلس التشريعي بالولاية سليمان بلة على ورئيس الجهاز القضائي وأعضاء الحكومة ولجنة الأمن إن الادارة الأهلية بالولاية أثبتت جدارتها بمهامها وأظهرت تماسكاً فريداً في حفظ الولاية من اختراقات التمرد، داعيا لتضافر جهود كل قطاعات وفعاليات المجتمع لإنجاز مهمة جمع السلاح في مرحلة الجمع الطوعي . وأوضح الجدول الزمني لحملة الجمع سوف تستمر حتى 15 سبتمبر لمرحلة التعبئة والإعلان، ويليها مرحلة الجمع الطوعي ، وهي حتى نهاية شهر سبتمبر، على أن تبدأ مرحلة الجمع القسري في شهر أكتوبر وحتى نهايته.