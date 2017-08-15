ارتفاع الإصابة بالكوليرا في الشمالية وإصابات جديدة بمعسكر الحميدية للنازحين



تصاعدت معدلات الإصابة بالكوليرا في منطقتي عبري والمحس بصورة كبيرة خلال الأيام الأربعة الماضية. وأفادت مصادر بوفاة امرأة يوم الأحد في منطقة سعدنفنتي في شياخة تنري بمنطقة المحس في الولاية الشمالية ليرتفع العدد الكلي للوفيات في المنطقة خلال أربعة أيام إلى 4 حالات، بينما أصيبت العشرات من الأشخاص بالكوليرا في منطقة المحس يومي الأحد والاثنين.

وفي ولاية وسط دارفور أصيب نازحان من معسكر الحميدية بمدينة زالنجي بالكوليرا أمس الاثنين وقال الشفيع عبد الله منسق معسكرات وسط دارفور لـ”راديو دبنقا” أمس إن العدد يرتفع بذلك بما فيها الحالات المنومة بمركز

العزل الطبي بمستشى زالنجي إلى 39 حالة إصابة.

وفي الولاية الشمالية كشفت مصادر من منطقتي عبري والمحس لـ”راديو دبنقا” أمس عن إغلاق مدرستي أساس بمنطقة سعدنفنتي يومي الأحد والاثنين جراء ارتفاع معدلات الإصابة. وأوضح المصدر أن ذوي التلاميذ منعوا أبناءهم من الذهاب إلى مدرسة التجميع الأساسية منذ يوم الأحد، بينما أغلقت مدرسة سعدنفنتي أبوابها يوم الاثنين بعد تفشي للمرض. وأشارت المصادر إلى إخلاء مستشفى الترعة بمنطقة المحس من المصابين بالأمراض الأخرى وتخصيصه لاستقبال حالات الإصابة بالكوليرا. ونبهت أن عدد الحالات في المسشتفى يوم الأحد بلغ 4 حالات بينها حالة من منطقة غرب المحس .وقالت المصادر إن منطقة عبري بالولاية الشمالية سجلت تزايدا مضطرداً في معدلات الإصابة بالكوليرا وأوضحت أن عدد الحالات المنومة في مستشفى عبري يوم الأحد بلغ 18 حالة.

راديو دبنقا