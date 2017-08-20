إلأمطار تعرقل الملاحة الجوية بالخرطوم وإنزلاق طائرة بسبب المياه

الخرطوم 19 أغسطس 2017- أدت الأمطار التي هطلت بغزارة في العاصمة السودانية ، صباح السبت، إلى إغلاق مطار الخرطوم الدولي أمام حركة الملاحة، لساعات، وتحويل بعض الرحلات الى مطارات أخرى بعد أن غمرت المياه أحد مدرجاته.

طائرة (أجنحة الشام) تدحرجت في مدرج المطار دون خسائر

وتسببت المياه في تدحرج أحدى طائرات شركة ” أجنحة الشام” من طراز A 320 من على مدرج مطار الخرطوم الدولي صباح السبت، فيما تم إنزال الركاب منها دون وقوع خسائر.

وعلمت (سودان تربيون) إن سلطات الطيران المدني شرعت في إجراء تحقيق حول الحادثة، التي تسببت في إرباك الرحلات القادمة والمغادرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم شركة مطارات الخرطوم القابضة، زهير شندقاوي، لـ (سودان تربيون) السبت، إنه عند الساعة 5:58 صباحا بالتوقيت المحلي إنحرفت طائرة من طراز ايربص A320 تابعة لـ “شركة أجنحة الشام” قادمة من دمشق وذلك بعد هبوطها بمدرج المطار.

وأضاف “بحمد الله لا توجد خسائر في الأرواح حيث تم انزال الركاب عبر السلم، كما أن جسم الطائرة سليم بشكل عام.. وقد تم إغلاق المطار أمام الحركة الملاحية عند الساعة 8 صباحا”.

وأوضح شندقاوي أن توقف الملاحة بمطار الخرطوم أدى لتأثر بعض الرحلات حيث جرى تحويل مسار الرحلة SD 219 القادمة من الرياض إلى محطة بورتسودان، كما تعطلت الرحلة SD 228 المغادرة إلى جدة.

وأكد أن كل سلطات مطار الخرطوم تعمل جاهدة على سحب الطائرة التي إنحدرت بالمدرج بسبب الأمطار، مردفاً “تم سحب سلم الركاب من الطائرة وربط الدافع الخلفي في الطائرة تمهيداً لسحبها، بينما تقف الأوحال عائقا امام عملية الإنقاذ”.