إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة – نعي أليم – وفاة الأستاذة فاطمة أحمد إبراهيم

ينعي إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة الشعب السوداني في الفقيدة الرائدة الفذة، شقيقة الرجال، الاستاذة فاطمة أحمد ابراهيم التي وافتها المنية بلندن يوم السبت الموافق ١٢ أغسطس ٢٠١٧. تعد أستاذة فاطمة أول إمرأة تنتخب في برلمان في منطقة الشرق الأوسط عام مايو ١٩٦٥، ومن رواد العمل السياسة بعد ثورة ١٩٦٤ وكانت من الأوائل اللاتي أسسن الاتحاد النسائي السوداني.



كانت حاضرا على مر العصور والحقب السياسية السودانية تصارع الطغم الحاكمة ولا ننسى مواقفها القوية في وجه الأنظمة العسكرية الشمولية، وايضاً وقوفها الى جانب الرفقاء بالجنوب في ثورتهم ضد الظلم الممنهج من حكومات المركز المتعاقبة.

سيرتها حفية بالكثير من المواقف التي لا يمكن حصرها في اسطر قليلة. هي حرم الاستاذ الشفيع أحمد الشيخ أبرز قيادات الحزب الشيوعي الذي اعدمه نظام مايو، واخت الشاعر الفذ المرحوم الاستاذ صلاح أحمد إبراهيم.

نعزي الشعب السوداني عامة في الفقد الجلل الحزب الشيوعي السوداني وأسرتها على سبيل الخصوص، راجين من الله ان يتقبلها قبول حسن وان يلزم اَهلها الصبر والسلوان وان يمن عليهم بحسن العزاء.

بابكر سليمان

أمين الشؤون الاجتماعية – إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة

الموقع: http://darfurunionuk.wordpress.com

إيميل: darfurunionintheuk@gmail.com

تويتر: @darfurunionuk