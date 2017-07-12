غوغل يحتفي بذكرى ميلاد الروائي السوداني الطيب صالح

عثمان بشير الجندي

احتفى محرك البحث “غوغل”، الأربعاء، بذكرى ميلاد الأديب السوداني الراحل الطيب صالح الـ88، تقديرا لمساهمته في مجال الأدب.

وزين غوغل صفحته الرئيسية، برسم لـ” عبقري الرواية العربية” كما يطلق عليه النقاد.

ولد الروائي السوداني، صاحب الرواية الشهيرة “موسم الهجرة إلى الشمال” في 12 يوليو 1929، السودان.

وتخيم روح السياسة والأعراف الموروثة علي أعماله، كما نجد العلاقة الإشكالية بين الشرق والغرب، سيما في موسم الهجرة إلي الشمال، حيث الاختلافات بين الحضارتين الغربية والشرقية.

ترجمت روايات الطيب صالح إلى أكثر من 30 لغة، ومنها موسم الهجرة إلى الشمال وعرس الزين ومريود وضو البيت ودومة ود حامد ومنسى. غيّب الموت الروائي السودان الشهير في أحدى مستشفيات لندن في 18 فبراير 2009.