مكتب حركة العدل والمساواة بالمملكة المتحدة و أيرلندا الشمالية

بسم الله الرحمن الرحيم

( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) صدق الله العظيم

بقلوب ملؤها الحزن و الأسى و راضية بقضاء الله وقدره تحتسب حركة العدل والمساواة السودانية بالمملكة المتحدة الاخ احمد ابكر تبير، زوج الاستاذة حواء سليمان العضو الفاعل بمكتب الحركة ، الذي لبي نداء ربه بمدينة ليدز بعد صراع مرير مع المرض.

الآ رحم الله الفقيد و أدخله فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا وألزم اهله وأبناءه وبناته و ذويه الصبر والسلوان وانا لله و انا اليه راجعون.

29 يوليو 2017م