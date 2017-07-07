ندوة سياسية كبرى بهولندا يتحدث فيها رئيس الجبهة الثورية

ندوة سياسية كبرى بهولندا
يقيم المنبر الديمقراطي السوداني بهولندا بالتعاون مع حركة العدل والمساواة السودانية بهولندا ندوة سياسية كبرى بلاهاي تحت عنوان:
قضايا الوضع السياسى وآفاق المستقبل
يتحدث في الندوة:
الدكتور جبريل إبراهيم محمد
رئيس حركة العدل والمساواة السودانية ورئيس الجبهة الثورية السودانيّة
التاريخ :- السبت الموافق 15 يوليو 2017
الزمان:- الساعة الرابعة ظهرا
المكان:- الفاظر سنترم – لاهاي
للإستفسار الرجاء الإتصال على الأرقام التالية:
خليل عبدالله التوم 0634864015
الإمام موسى 0617385135
محمد عثمان 0681882776
العنوان:-
*Jonckbloetplein 24*
*الفاظر سنترم*
كيفية الوصول:-
ترام 16 او 17 من دنهاغ سنترال او هولاند سبور
محطة الوصول:- Jonckbloetplein