ندوة سياسية كبرى بهولندا يتحدث فيها رئيس الجبهة الثورية

ندوة سياسية كبرى بهولندا

يقيم المنبر الديمقراطي السوداني بهولندا بالتعاون مع حركة العدل والمساواة السودانية بهولندا ندوة سياسية كبرى بلاهاي تحت عنوان:

قضايا الوضع السياسى وآفاق المستقبل

يتحدث في الندوة:

الدكتور جبريل إبراهيم محمد

رئيس حركة العدل والمساواة السودانية ورئيس الجبهة الثورية السودانيّة



التاريخ :- السبت الموافق 15 يوليو 2017

الزمان:- الساعة الرابعة ظهرا

المكان:- الفاظر سنترم – لاهاي

للإستفسار الرجاء الإتصال على الأرقام التالية:

خليل عبدالله التوم 0634864015

الإمام موسى 0617385135

محمد عثمان 0681882776





العنوان:-

*‏Jonckbloetplein 24*

*الفاظر سنترم*

كيفية الوصول:-

ترام 16 او 17 من دنهاغ سنترال او هولاند سبور

محطة الوصول:- Jonckbloetplein