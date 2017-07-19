*منتدي حنين للفكر ودراسات السلام*
*دعوة للحضور والمشاركة في ندوة إسفيرية*
تحية طيبة
يتشرف منتدي حنين للفكر ودراسات السلام بدعوتكم لحضور ندوة إسفيرية بعنوان
*الراهن السياسي السوداني*
المتحدثون:
الدكتور *جبريل ابراهيم محمد*
رئيس الجبهة الثورية السودانية / رئيس حركة العدل والمساواة السودانية
والمهندس *عمر يوسف الدقير*
رئيس كتلة احزاب نداء السودان في الداخل / رئيس حزب المؤتمر السوداني
وذلك يوم *السبت الموافق ٢٢يوليو٢٠١٧م*
من *الرابعة عصرا حتي السادسة مساء بتوقيت لندن*
تنعقد الندوة عن طريق المكالمة الجماعية والبث المباشر على الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية على الفيسبوك
وسيشرفها نخبة من رموز الصحافة السودانية والاعلاميين العرب مع تغطية حية بواسطة عدد من الإذاعات المهتمة بالشأن السوداني
البث المباشر عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:
سوف يتم بث الندوة بشكل مباشر على الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة على فيسبوك من خلال الرابط أدناه حيث ستقوم إدارة الصفحة بطرح أسئلتكم على المتحدثين ليتم التواصل المباشر
https://facebook.com/AlsfhtAlalamytLhrktAldlWalmsawatAlswdanyt
للاتصال المباشر عبر المكالمات الجماعية والمشاركة يرجى إتباع الخطوات التالية:-
الاتصال بالرقم العالمي ادناه
*+1 641 715 0862*
ثم قم بإدخال كود الدخول التالي
*344056#*
او اتصل على الرقم المقابل للدولة التي تقيم فيها كما هو موضح أدناه
ومن ثم قم بادخال الكود التالي:-
Participant code
344056#
International dial-in
numbers:
U.S.A +1 641 715
0862
Albania +355 4 454
1732
Algeria. +213 98 221 0523
Australia +613 8 672 0152
Bahrain. +973 6 500 9114
Belgium. +323 294 1001
Bulgaria. +359 2 495 1543
Brazil. +555 14 042 1934
Denmark. +457 877 2536
Finland. +358 97 479 0085
France. +337 5 551 1410
Germany +492 219 820 3431
Ireland. +353 1 437 2299
Israel. +972 55 966 1011
Italy. +390 51 092 0280
Japan. +813 5 050 5067
Kenya. +254 20 529 3251
Malaysia. +601 11 146 0032
South Africa. +278 7 825 0127
Nigeria. +234 1 440 5252
Norway. +472 193 5343
Poland. +482 2 116 8016
Portugal. +351 21 114 3134
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