*منتدي حنين للفكر ودراسات السلام*

*دعوة للحضور والمشاركة في ندوة إسفيرية*





تحية طيبة

يتشرف منتدي حنين للفكر ودراسات السلام بدعوتكم لحضور ندوة إسفيرية بعنوان

*الراهن السياسي السوداني*

المتحدثون:

الدكتور *جبريل ابراهيم محمد*

رئيس الجبهة الثورية السودانية / رئيس حركة العدل والمساواة السودانية

والمهندس *عمر يوسف الدقير*

رئيس كتلة احزاب نداء السودان في الداخل / رئيس حزب المؤتمر السوداني

وذلك يوم *السبت الموافق ٢٢يوليو٢٠١٧م*

من *الرابعة عصرا حتي السادسة مساء بتوقيت لندن*

تنعقد الندوة عن طريق المكالمة الجماعية والبث المباشر على الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية على الفيسبوك

وسيشرفها نخبة من رموز الصحافة السودانية والاعلاميين العرب مع تغطية حية بواسطة عدد من الإذاعات المهتمة بالشأن السوداني



البث المباشر عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

سوف يتم بث الندوة بشكل مباشر على الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة على فيسبوك من خلال الرابط أدناه حيث ستقوم إدارة الصفحة بطرح أسئلتكم على المتحدثين ليتم التواصل المباشر

https://facebook.com/AlsfhtAlalamytLhrktAldlWalmsawatAlswdanyt

للاتصال المباشر عبر المكالمات الجماعية والمشاركة يرجى إتباع الخطوات التالية:-

الاتصال بالرقم العالمي ادناه

*+1 641 715 0862*

ثم قم بإدخال كود الدخول التالي

*344056#*

او اتصل على الرقم المقابل للدولة التي تقيم فيها كما هو موضح أدناه

ومن ثم قم بادخال الكود التالي:-

Participant code

344056#



International dial-in

numbers:

U.S.A +1 641 715

0862

Albania +355 4 454

1732

Algeria. +213 98 221 0523

Australia +613 8 672 0152

Bahrain. +973 6 500 9114

Belgium. +323 294 1001

Bulgaria. +359 2 495 1543

Brazil. +555 14 042 1934

Denmark. +457 877 2536

Finland. +358 97 479 0085

France. +337 5 551 1410

Germany +492 219 820 3431

Ireland. +353 1 437 2299

Israel. +972 55 966 1011

Italy. +390 51 092 0280

Japan. +813 5 050 5067

Kenya. +254 20 529 3251

Malaysia. +601 11 146 0032

South Africa. +278 7 825 0127

Nigeria. +234 1 440 5252

Norway. +472 193 5343

Poland. +482 2 116 8016

Portugal. +351 21 114 3134

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