مستشار قانوني يهنئ وزير العدل الجديد بطريقة مفضوحة (طالع التهنئة)

وسط دهشة واستهجان أهل المهنة

أثارت تهنئة وجهها مستشار قانوني، لوزير العدل الجديد إدريس جميل، امتعاضاً كبيراً لدى السودانيين؛ ولا سيما القانونيين ومنتسبي القضاء في حقبه المختلفة.

وعلى هيئة إعلان مدفوع القيمة، دبج الأمين الشريف، الذي عرّف نفسه بأنه المستشار القانوني للشركة العربية لخدمة الطائرات المحدودة “عرباسكو” تهنئة احتشدت بالعبارات المنمقة لتهنئة إدريس إبراهيم جميل، بتعيينه وزيراً للعدل.

وقال المستشار في تهنئة تشبه كثيراً قصائد شعراء البلاط العباسي في مدح الأمراء، (وفق الله رئيس الجمهورية فخامة رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير، حينما نشر كنانته ثم عجم عيدانها فوجدكم معاليكم اصلبها عوداً، واعمقها فهماً، وأكثرها دراية بشؤون هذه الوزارة الفتية).



وتعد التهنئة التي رصدتها (الراكوبة)، دليلاً قاطعاً على التقاطعات الكبيرة بين العام والخاص في نظام البشير الجاثم في صدور السودانيين منذ 28 عاماً.

ومن خلال عبارات التهنئة يتضح محاولات صاحبها تملق السلطة، وتحقيق المكاسب، لا سيما وأنه ختم التهنئة بوضع عنوانه ورقم هاتفه الخاص، وذلك في طريقة مفضوحة للاستدلال عليه.

وسبق وأن وجه النائب الاول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء القومي، الفريق اول ركن بكري حسن صالح، بعدم تهنئة المسؤولين في وسائل الإعلام.

وإبان قضية مكتب والي الخرطوم السابق، د. عبد الرحمن الخضر، استبقت مجموعة اسمت نفسها (رفقاء صلاة الصبح) قرارات النيابة، وأكدت براءة الوالي مما نسب إليه من تورطه وحمايته في قضية الفساد التي عرفت إعلاميا بفساد مكتب الوالي.

وكان منتسبون لمكتب والي الخرطوم السابق عبد الرحمن الخضر قد تورطوا في قضية بيع اراضي تخص الولاية.

وبعد ثورة كبيرة اعادت وزارة العدل محاكمة العاملين في المكتب بعد صدور قرار اولي جوّز لهما التحلل، عادت وادانتهما لاحقاً، بينما برأت الوالي الذي يرى كثيرون أنه كان ينبغي محاكمته –على اقل تقدير- بتهمة الإهمال.

وتخص شركات ومؤسسات استثمارية الوزراء المسؤولين عن انشطتهم ومعاملاتهم التجارية، بإعلانات تهنئة ضخمة بمناسبة تعيينهم في المنصب، أملاً في الحصول على تسهيلات أو غض الطرف عن تجاوزات.

وضربت اعلانات التهنئة ارقاماً قياسية، مع تعيين حازم عبد القادر، محافظاً جديداً لبنك السودان المركزي.