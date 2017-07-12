مستجدات وباء الكوليرا في السودان حتى يوم أمس الثلاء 11 يوليو 2017

توفي 6 أشخاص في مستشفى كبكابية بشمال دارفور ، يوم الاثنين ، بسبب الكوليرا بينما سجل مركز العزل أمس 18 إصابة جديدة بالمرض ، ليبلغ العدد الكلي للحالات المنومة 28 حالة .وقال منسق معسكرات كبكابية إن أربعة من المتوفين نازحين بمعسكرات السلام وميدان الخيل وحي السلام، بينما يقيم الاثنان الآخران في مناطق غرب وشمال كبكابية .

بلغ عدد الحالات المنومة بمرض الكوليرا في مركز العزل الطبي بمعسكر زمزم بشمال دارفور أمس 8 حالات ، وقال منسق معسكرات زمزم إن المرضى يعانون من عدم توفر الإنارة في عنبر العزل ، وأشار إلى وجود مساعد طبي واحد لجميع حالات الإصابة في المستشفى ، وقال إن المحلية لم تستجب لمطالباتهم المتكررة برش المعسكر وتخصيص المركز الصحي لحالات الكوليرا .



اتسعت دائرة الإصابة بالكوليرا لتصل إلى ولاية البحر الأحمر حيث سجل مستشفى طوكر يوم الاثنين 11 حالة إصابة بالكوليرا التي تسميها الحكومة بالاسهالات المائية الحادة .وقال الصحفي عثمان هاشم امس إن حالات الإصابة تركزت في حي كوريت مشيراً إلى أنه نفس الحي الذي تركز فيه وباء الكبيرة وحمى الضنك في وقت سابق، وعزت مصادر طبية الإصابات لتلوث مياه الأبار المجاورة للحي .

وصف حزب الامة القومي الاوضاع الصحية بالبلاد بأنها مقلقة جدا بعد انتشار وباء الكوليرا في البلاد وادان الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الامة القومي، إنكار النظام في الخرطوم لوباء الكوليرا واهماله للمؤسسات الصحيحة ما ادي لحصد الأرواح وفقدان الثقة في المنظومة الصحية، واكد ان الوضع الصحي لايزال مقلق للغاية رغم انطلاق حملات توعية ودعم واسعة من قبل المجتمع المدني والمحلي.

قال مصدر صحي ولاية القضارف امس إن عدد حالات الإصابة بالكوليرا في ثلاث محليات بلغ 92 حالة .وأوضح المصدر الصحي إن عدد الحالات المسجلة في بقرية سالمين بمحلية قلع النحل بلغ 65 حالة ، بينما سجل مركز العزل بمستفى القضارف أمس 15 حالة وبلغت عدد الحالات المنومة 30 حالة . وقال المصدر الصحي إن عدد الإصابات في منطقتي الحواتة وجارمي بلغ 12 حالة.

راديو دبنقا