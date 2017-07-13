مستجدات وباء الكوليرا في السودان، بلغ الحال في أحد المستشفيات أن يتشارك السرير مريضان

اصيب اكثر من(10) اشخاص بالكوليرا بمحليتى كادقلى والريف الشرقى بولاية جنوب كردفان خلال هذا الاسبوع، وقال مصدر طبى لراديو دبنقا امس من كادقلي ان مركز العزل الطبي الخاصة بالكوليرا بمستشفى كادقلى استقبلت اكثر من (10) حالات اصابة منذ يوم السبت حتى امس ،وقال ان هناك (4) حالات لم تتماثل للشفاء لاتزال باقية بمركز العزل واوضح ان اغلب حالات الاصابة بالكوليرا قادمة من داخل كادقلى بحى حجر بليلة بجانب حالات اخري وردت من محيلة الريف الشرقى .

سجلت بمحلية التضامن بولاية جنوب كردفان مراكز العزل الطبي المختلفة (11)حالة اصابة بالكوليرا خلال هذا الاسبوع. وقال مدير الوحدة الصحية بمنطقة الوكرة ان مركز العزل للكوليرا سجل (10)حالات منذ مطلع هذا الاسبوع حتى امس وقال ان هناك (3) حالات متبقية الان داخل المركز تتلقى العلاج وقال ان مركز العزل الطبي بام الخيرات استقبل حالة اصابة واحدة ،وشكا مدير الوحدة الصحية من قلة الادوية بالمركز.

تزايدت معدلات الإصابة بالكوليرا بشكل ملحوظ بمحلية كبكابية أمس ولاية شمال دارفور، وقالت ناشطة في العمل الطوعي إن المستشفى سجل 21 حالة إصابة جديدة بالكوليرا امس ليرتفع العدد الكلي للمرضى في عنبر العزل الطبي إلى 49 حالة. وأوضحت إن المستشفى يشهد اكتظاظا بحالات الإصابة بالكوليرا، ما استدعى تنويم كل حالتين في سرير واحد، ونبهت إلى أن معظم حالات الإصابة قدمت من معسكرات كبكابية .وأشارت إلى ضعف الرعاية الصحية في المستشفى مع تردي البيئة في كبكابية وتكدس النفايات في الطرقات .

أعلن وزير الصحة بولاية غرب دارفور، محمد يوسف أحمد، عن وفاة (3) أشخاص بالكوليرا التي تسميها الحكومة بالاسهال المائي الحاد ضمن تسع حالات اخري بمنطقة مورني التابعة لمحلية كرينك بولاية غرب دارفور وأكد الوزير يوسف أحمد خلال مؤتمر صحفي، أن حالات الوفيات الثلاث إحداها توفيت قبل دخول المستشفى.. وفي معسكر كلمة بنيالا توفيت امس الاربعاء، امرأة بالكوليرا واصيب (8) اخرين بينهم نساء وأطفال