محامي دارفور تؤكد أنه لم يحدث تحسن للأوضاع الانسانية في دارفور، وأن بيان فريق الأمم القطري غير واقعي

انتقدت هيئة محامي دارفور بشدة البيان الصادر باسم فريق الأمم القطري في السودان حول العقوبات الأمريكية. وقالت الهيئة إن البيان الصادر صدر من جهة غير مخولة أو مفوضة من الأمين العام لإصدار مثل هذه البيانات التي تندرج ضمن المهام والصلاحيات الأساسية للأمين العام للأمم المتحدة أو مجلس الأمن.

وأكدت الهيئة في بيان لها امس ردا على بيان الفريق القطري للأمم المتحدة أكدت إن الأوضاع الإنسانية في دارفور لا تزال مستفحلة، ولم يحدث أي تحسن علي الأرض.

وأوضحت الهيئة في بيانها إن القيود المفروضة علي المنظمات الوطنية لا تزال سارية ولم يتم حتي الآن السماح لها العمل بحرية، كما لم يتم تجديد تراخيص العديد من المنظمات الوطنية.

وأضافت الهيئة إن ما ورد في بيان فريق الأمم القطري عن إرتفاع وتيرة مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في الشئون الإنسانية لا أساس له من الصحة.

راديو دبنقا