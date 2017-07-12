مأمون حميدة ينفذ زيارة مفاجئة لمستشفى الخرطوم ويوجه بمنح (700) عامل إجازة

اجتماع طارئ للهيئة الفرعية للعاملين بالمستشفى ومخاوف من التشريد

الخرطوم: ندى رمضان

نفذ وزير الصحة بولاية الخرطوم بروفيسور مأمون حميدة يوم امس، جولة مفاجئة بمستشفى الخرطوم التعليمي، برفقة عدد من الاداريين بالوزارة، وبحضور مدير عام المستشفى.

ووجه الوزير بمنح (700) عامل وعاملة اجازة لمدة 3 أشهر بحجة عدم وجود عمل، كما وجه بإخلاء قسم الاطفال، وأبلغ اختصاصي جراحة الاطفال الصادق كورينا بقرار نقله لمستشفى التميز، بالاضافة لتوجيهه للاستشاري ورئيس مركز الناسور البولي د. حسن عبدالله بإخلاء المركز وإلغاء قوائم الانتظار باعتبار انه في خدمة معاشية.

وكشفت متابعات صحفية عن انعقاد اجتماع طارئ للهيئة الفرعية للعاملين بمستشفى الخرطوم للتفاكر حول القرارات، ولم يتفق المجتمعون على شئ، ما اضطرهم للاجتماع مع مدير عام المستشفى للوقوف على تبعات القرار.

وتخوفت مصادر من استمرار تشريد العاملين بالمستشفى، وانتقدت منح اجازة للعاملين واعتبرتها تمهيداً لطرق المسمار الاخير في نعش المستشفى (حسب تعبيرها).

واكدت المصادر ان ادارة المستشفى وعقب صدور قرار تحويل المستشفى من تعليمي الى مستشفى مرجعي نفذت اعمال صيانة شملت عنبر الاطفال ومركز الناسور البولي وغيرهم من الاقسام، ودحضت المصادر حجج الوزارة بأن توجيهاتها بإخلاء العنابر المذكورة بغرض الصيانة.

الجريدة