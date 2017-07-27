ليبيا تمهل قنصل السودان 72 ساعة لمغادرة البلاد بسبب ممارسات تمس الأمن القومى

استدعى وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولى فى الحكومة الليبية المؤقتة، سليمان عوض، فى ديوان الوزارة بمدينة البيضاء وبحضور مدير ادارة الشؤون العربية، القنصل العام لجمهورية السودان لدي ليبيا، وأخطره بقرار السلطات الليبية بقفل القنصلية السودانية فى مدينة الكفرة الواقعة فى جنوب شرق البلاد ومغادرة القنصل والموظفين الأراضى الليبية فى غضون 72 ساعة.

وقال وكيل وزارة الخارجية الليبية فى بيان صحفى، أمس الأربعاء، ان قفل القنصلية السودانية بمدينة الكفرة بسبب الممارسات التي يقوم بها موظفي القنصلية والتي تتنافى مع الوضعية التى حددتها الاتفاقيات الدولية لموظفى البعثات الدبلوماسية والقنصليات والتى تصب في خانة المساس فى الأمن القومي الليبى.

جدير بالذكر ان القنصلية السودانية بمدينة الكفرة تتكون من القنصل و احدي عشرة موظف.

أخبار ليبيا