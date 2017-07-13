كيف قرأ نازحو دارفور قرار ترامب بتاجيل رفع العقوبات على حكومة البشير

وصف النازحون في معسكرات دارفور امس قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بتأجيل رفع العقوبات المفروضة على نظام المؤتمر الوطني في الخرطوم بأنه خطوة فى الاتجاه الصحيح ودعم معنوي لضحايا الابادة الجماعية في دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق، وناشد الشفيع عبدالله القيادي بالمنسقية العامة للنازحين واللاجئين ومنسق معسكرات وسط دارفور إدارة الرئيس ترامب بان لا تسلك مسلك الرئيس السابق اوباما الذي امضى (8)سنوات في الحكم ولم ينفذ أي من القرارات التي صدرت ضد النظام في الخرطوم على رأسها قرار المحكمة الجنائية الدولية، واضاف الشفيع قائلا (نحن كضحايا حرب في الاقليم نطالب بالإبقاء على العقوبات وعدم رفعها حتى تتحقق العدالة ويتم تقديم مرتكبي جرائم الابادة الى للعدالة وعلى راسهم البشير المطلوب للمحاكمة في لاهاي ).

راديو دبنقا