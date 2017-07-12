قوى (نداء السودان) بالداخل تعلن تكثيف مساعيها للخلاص من النظام

الخرطوم: أحمد جادين

أعلنت قوى (نداء السودان) بالداخل مضاعفة مساعيها لتصعيد عمل المقاومة المدنية للخلاص من النظام.

وأشار بيان لقوى نداء السودان، الى اجتماع قيادة قوى نداء السودان بالداخل بدار حزب الأمة القومي مساء الأحد الماضي، ولفت الى التداول حول أهم مستجدات الساحة السياسية وكيفية تفعيل عمل تحالف قوى نداء السودان.

وكشف البيان عن موقف القوى من الازمة المعيشية والصحية، والاوضاع في دارفور التي رأى أنها تسير من سيئ الى اسوأ، وشدد على ان الحل لن يتأتى بدون مخاطبة جذور الازمة، واوضح أن وقف الحرب والاستقرار لن يتوفرا دون مخاطبة الظلامات التاريخية.

واعلن التحالف استعداده للوصول لصيغة امثل للعمل المشترك مع القوى الراغبة في تفكيك واسقاط الشمولية دون اشتراطات مسبقة، ونوه الى انه سيتواصل مع كافة القوى المعارضة وسيتعاطى مع اية مبادرة لتنظم الساحة السياسية.

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