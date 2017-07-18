في حالة نادرة لم تشهدها مسيرته في الانقاذ .. بكري يوجه انتقادات قاسية إلى عبد الرحيم محمد حسين

الخرطوم – الراكوبة

صوّب النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء القومي، بكري حسن صالح، انتقادات قاسية لوالي الخرطوم، عبد الرحيم محمد حسين، واصفاً ما يقدمه في الولاية بأنه دون الطموح.

وعزا صالح التردي الخدمي والبيئي بالولاية لغياب الرقابة وضعف التشريعات، مطالباً الوالي في جلسة تشريعي الخرطوم، يوم (الاثنين)، بابتكار حلول غير تقليدية كفيلة بارضاء الأهالي، واخراس الأصوات الناقدة.

وعادة ما يلجأ صاحب استراتيجية (الدفاع بالنظر)، لتعليق اخفاقاته في مشجب الأوضاع، إذ شكى في اول تصريح له بالولاية من ضعف الميزانية جراء بيع سلفه لجميع اراضي الولاية، فضلاً عن اعترافه مؤخراً بعجزه عن حل مشكلة المواصلات قائلاً (لا حل للمشكلة ولو صلعتكم بقت زي صلعتي).

وتشهد الخرطوم منذ سنوات ازمات متفاقمة في توفير المياه ابان فصل الصيف، في ظل غياب تام لمركبات نقل النفايات طوال العام، الامر الذي حول الخرطوم إلى أحد اقذر العواصم العالمية.

ويحافظ حسين على مناصبه بفضل صلاته باسرة البشير.

وفي تصريح ينم عن عدم اشتغاله بمهامه كوالٍ، قال (حسين) إنه يعمل سائقاً للرئيس بعد الثانية ظهراً.