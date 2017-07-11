عاجل: السلطات السعودية تمهل أسر المعتلقين 48 ساعة، وأمرتهم بالمغادرة بالخطوط السودانية

مخاطر جسيمة تنتظرهم في السودان من قبل جهاز الأمن والمخابرات

الخرطوم – الراكوبة

أفادت مصادر موثوقة أن المعتقلين السودانيين الثلاثة في السجون السعودية وهم علاء الدين الدفينة، والقاسم محمد سيد أحمد، والوليد الإمام حسن طه، وأسرهم تم استلام جوازاتهم لتكملة إجراءات ترحيلهم إلى السودان غدا أو بعد الغد الثلاثاء.

عليه فإننا نناشد السلطات السعودية إيقاف إجراءات ترحيلهم إلى السودان أو السماح لهم بالسفر إلى أي دولة أخرى يختارونها كما نتوجه بالنداء والمناشدة إلى جميع القوى السياسية السودانية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية وكل المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وتجمعات السودانيين في الخارج ضرورة التحرك العاجل لإيقاف إجراءات ترحيل المعتقلين وأسرهم إلى السودان، لان تسليمهم إلى الحكومة السودانية ذات السجل الأسود والملطخ بالدماء والموثق بالجرائم والمؤامرات في كافة أرجاء العالم بدعم وإيواء المتطرفين ما عاد أمراً خافياً على أحد.

عليه فتسليم هؤلاء المعتقلين وأسرهم إلى جهاز الأمن السوداني هو رمي الفريسة أمام أسود مفترسة متعطشة للدماء.

عليه فإننا نناشد كل الشريفات والشرفاء وكل أصحاب الضمائر الحية لسرعة التحرك الفاعل لإنقاذ حيوات هؤلاء الأبرياء والذين انحصرت جريمتهم انهم عارضوا سلطة الإنقاذ الدموية الباطشة.

